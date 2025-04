Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4 – 10 APRILIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Amateur / Amatorul Avanpremiera

Regia: James Hawes

Cu: Caitriona Balfe, Julianne Nicholson, Rami Malek, Laurence Fishburne

Gen Film: Actiune

Durată: 127 min

Rating: N 15

The Amateur spune povestea unui specialist în criptografie al CIA care convinge agenția, prin șantaj, să-l pregătească și să-i dea undă verde pentru a porni pe urmele unui grup de teroriști care i-au ucis soția la Londra.

Joi 21:00

Drop / Jocul terorii Avanpremiera

Regia: Christopher Landon

Cu: Brandon Tyles, Violett Beane, Meghann Fahy, Jeffery Self

Gen Film: Drama, Mister, Thriller

Durată: 90 min

Rating: N 15

Violet, o mamă văduvă iese, la o primă întâlnire după câțiva ani, dar ieșirea ia o turnură înfricoșătoare când, în timpul cinei, începe să primească mesaje de amenințare pe telefon, făcând-o pe femeie să se întrebe dacă bărbatul fermecător din fața ei este implicat.

Joi 19:20

Moon the Panda / Un panda pe nume Moon Avanpremiera

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Alexandra Lamy, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Noé Liu Martane

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Tian are doisprezece ani când este trimis la bunica sa din cauza rezultatelor slabe la școală. Departe de oraș, în misterioșii munți ai Chinei, se împrietenește cu un urs panda pe care îl botează Moon. Așa începe o aventuă incredibilă care îi va schimba viața nu doar lui, ci și pe-a familiei sale.

Dublat: Sambata 14:50

Duminica 14:30

Subtitrat: Sambata, Duminica 17:00

The Proud Princess / Prințesa și grădinarul Avanpremiera

Regia: Radek Beran, David Lisy

Cu: Anna Fialová, Marek Lambora, Ales Procházka

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Romantic, Dragoste

Durată: 89 min

Rating: AG

Regele Benjamin se îndrăgostește de răsfățata prințesă Carolina. Pentru a-i câștiga inima, trebuie să se furișeze la curtea Regatului de Miazănoapte deghizat în grădinar și să demaște planul sfetnicilor, care vor să uzurpe tronul tatălui Carolinei.

Dublat: Sambata, Duminica 14:10

Bambi: A Tale of Life in the Woods / Bambi: O poveste din pădure Avanpremiera

Regia: Michel Fessler

Cu: Mylène Farmer

Gen Film: Aventuri, Drama, Familie

Durată: 82 min

Rating: AG

Pornește în aventură alături de Bambi, un pui de căprioară care descoperă lumea pădurii alături de mama și prietenii lui: corbul, iepurele și ratonul.

Sosirea toamnei în pădure aduce cu ea și despărțirea de mama lui, iar tânărul Bambi învață să trăiască de unul singur. Din fericire, își găsește prietena din copilărie, pe Faline, iar mai apoi își regăsește tatăl, un cerb maiestos alături de care află că oricât de mic ai fi, ai o mare putere în tine. Pregătește-te pentru o călătorie de neuitat plină de aventuri și emoții!

Dublat: Sambata 12:40

Duminica 12:50

Hansel si Gretel

Regia: Cristian Mihailescu

Cu: Eliza Coralia Lassel, Oana Maria Serban, Valentin Racoveanu, Vicentiu Taranu, Ioana Bitere, Lucia Racoveanu, Jennifer Dumitrascu

Gen Film: Teatru

Durată: 60 min

Rating: AG

Singuri acasa, Hansel si Gretel se joaca, danseaza si canta, pana cand mama lor soseste pe neasteptate. Furioasa, aceasta ii trimite in padure sa culeaga fragi, si dupa ce acestia ies pe fuga, mama lor deplange saracia in care isi duc zilele. Tatal, in schimb, se intoarce voios acasa, caci maturile pe care a reusit sa le vanda le vor asigura hrana in aceasta seara.

Duminica 11:25

Diamant brut

Regia: Agathe Riedinger

Cu: Idir Azougli, Andréa Bescond, Alexis Manenti, Malou Khebizi, Ashley Romano

Gen Film: Drama

Durată: 108 min

Rating: N 15

Liane, în vârstă de 19 ani, locuiește cu mama și sora ei în Fréjus, în sudul Franței. Obsedată de frumusețe și celebritate, ea dă o probă pentru un reality show numit „Miracle Island”.

Vineri pana Joi 21:15

A Minecraft Movie / Minecraft: Filmul 3D

Regia: Jared Hess

Cu: Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jack Black

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 106 min

Rating: AG

Bine ați venit în lumea Minecraft, unde creativitatea nu doar te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) și Dawn (Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație. Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Negru).

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:00; 14:25

Sambata 12:20; Duminica 12:10; Joi 12:10; 14:30

Subtitrat: Vineri, Luni pana Miercuri 16:55; 19:10; 21:30

Sambata, Duminica 19:10; 21:30

Joi 16:50; 19:10; 21:30

A Working Man / Un bărbat de onoare

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Levon Cade a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții. Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

Vineri pana Miercuri 18:30; 21:00

Joi 18:30

Cocorico / Nuntă cu surprize

Regia: Julien Herve

Cu: Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Gen Film: Comedie

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Comedia regizată de Julien Hervé spune povestea familiei aristocrate Bouvier-Sauvage. După ce fiica soților Sauvage se îndrăgostește de fiul unui dealer de mașini Peugeot și își anunță intenția de-a se căsători, familia ei se opune vehement.

Vineri, Luni pana Miercuri 16:40

Duminica 16:45

Hoții de subiecte

Regia: Tudor Petremarin

Cu: Ștefan Iancu, Karina Jianu, Dragoș Prundeanu, Ana Toda

Gen Film: Comedie

Durată: 115 min

Rating: N 15

Pentru a-și îndeplini visele, patru adolescenți decid să facă bani vânzând online subiectele de la bacalaureat. Sofi vrea să strângă bani pentru a-și plăti facultatea în Elveția, Alex vrea să își construiască propriul studio de înregistrări, Amalia vrea să își impresioneze tatăl senator, iar Tomiță vrea o aventură. Totul merge bine până când toți sunt forțați să înfrunte realitatea și să suporte consecințele.

Vineri, Duminica pana Miercuri 18:50

Sambata 16:30; Joi 17:00

The Nutcracker and the Magic Flute / Spărgătorul de nuci și flautul fermecat

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Lyubov Aksyonova, Ryan Andes, Prokhor Chekhovskoy, Aleksey Chumakov

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

Marie își pune o dorință: să devină de aceeași mărime ca jucăria ei preferată, spărgătorul de nuci. Jucăria, însă, este de fapt un prinț vrăjit. Împreună, Marie și prințul vor călători în tărâmul magic al florilor pentru a salva lumea de oamenii șobolan.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 14:40

Sambata 14:30; Duminica 14:45

Joi 15:00

Snow White / Albă ca Zăpada

Regia: Marc Webb

Cu: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 111 min

Rating: AG

Adaptare live-action a celebrei animații „Albă ca Zăpada și ce șapte pitici”, bazată pe basmul scris de frații Grimm la începutul secolului al XIX-lea.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:30; 13:50

Sambata, Duminica 11:50

Subtitrat: Vineri pana Joi 16:10

Dogs at the Opera / Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Anna Starshenbaum, Diomid Vinogradov, Garik Kharlamov, Alin Ciupercă, Amalia Uruc, Ştefan Radu

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 80 min

Rating: AG

Opera Metropolitană. Un loc legendar și renumit. Până în ziua de azi, Carmen deține titlul de cel mai faimos balet din lume. Nu este greu de imaginat că, odată ca niciodată, o poveste incredibilă a avut loc la Metropolitan Opera pe fundalul operei Carmen. Într-o zi, un câine al străzii pe nume Samson, în încercarea sa de a se ascunde de hingheri, se refugiază la… Opera Metropolitană.

Dublat: Vineri 12:50

Luni pana Miercuri 12:50

Joi 13:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări si bilete: www.inspirecinema.ro.

