Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 – 23 mai 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Furiosa: A Mad Max Saga / Furiosa: Saga Mad Maxd Avanpremiera

Regia: George Miller

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth

Gen Film: Acţiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N15

În timp ce omenirea e pe cale de dispariție, tânăra Furiosa este răpită din sânul familiei și cade pradă unei bande nemiloase, condusă de Warlord Dementus. Gonind în viteză prin deșert, ei dau peste o așezare subordonată lui Immortan Joe. În timp ce acești doi tirani se luptă pentru putere, Furiosa trebuie să supraviețuiască multor provocări pentru a putea ajunge înapoi acasă.

Joi 20:40

The Garfield Movie 3D / Garfield

Regia: Mark Dindal

Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AG

Garfield, faimosul motan de interior, care urăște zilele de luni și iubește lasagna, pornește într-o aventură nebună în aer liber! După o reuniune neașteptată cu tatăl său, ciufulitul motan Vic, care trăiește pe stradă, Garfield și amicul său canin Odie renunță la viața confortabilă de animale de companie pentru a se alătura lui Vic într-un jaf cu mize mari.

Dublat: Vineri pana Joi 13:15; 15:30; 16:30

Subtitrat: Vineri pana Joi 18:50

The Strangers: Chapter 1 / Necunoscuții: Capitolul 1

Regia: Renny Harlin

Cu: Gabriel Basso, Rachel Shenton, Madelaine Petsch, Richard Brake, Ella Bruccoleri

Gen Film: Horror

Durată: 91 min

Rating: IM18

După ce li se strică mașina într-un orășel ciudat, doi tineri îndrăgostiți, Maya și Ryan (Madelaine Petsch și Froy Gutierrez) sunt nevoiți să rămână peste noapte într-o casă izolată. Panica nu întârzie să apară atunci când trei străini mascați încep să-i terorizeze fără milă și fără niciun motiv. Necunoscuții: Capitolul 1 este primul film dintr-o trilogie horror.

Vineri pana Joi 21:30

În inima Naționalei Avanpremiera

Regia: Remus Achim

Gen Film: Documentar, Sport

Durată: 107 min

Rating: AG

Vineri pana Joi 21:10

Hansel și Gretel

Regia: Cristian Mihăilescu

Cu: Eliza Coralia Lassel, Oana Maria Șerban, Valentin Racoveanu

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 5 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 5 ani.

Singuri acasa, Hansel si Gretel se joaca, danseaza si canta, pana cand mama lor soseste pe neasteptate. Furioasa, aceasta ii trimite in padure sa culeaga fragi, si dupa ce acestia ies pe fuga, mama lor deplange saracia in care isi duc zilele. Tatal, in schimb, se intoarce voios acasa, caci maturile pe care a reusit sa le vanda le vor asigura hrana in aceasta seara.

Duminica 11:30

Kingdom of the Planet of the Apes / Planeta maimuțelor: Noul regat

Regia: Wes Ball

Cu: Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy, Owen Teague

Gen Film: Actiune, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

La mulți ani după domnia lui Caesar, o tânără maimuță pornește într-o călătorie care îl va face să se îndoiasă de tot ceea ce a fost învățat despre trecut și să facă alegeri care vor defini viitorul maimuțelor și al oamenilor deopotrivă.

Vineri pana Miercuri 17:45; 20:40

Joi 17:45

Cats in the Museum / Pisicile de la muzeu

Cu: Michael Kleeman, Stephen Peter Krisel, Jordan Worsley

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Pisica Vincent și prietenul său, un șoarece, supraviețuiesc unei viituri într-un clavecin și ajung în muzeul Ermitaj. Pisici de elită păzesc exponatele de șoareci. Când Mona Lisa ajunge în muzeu, Vincent trebuie să împiedice furtul valoroasei opere de artă, dar și să o cucerească pe pisica Cleopatra.

Dublat: Vineri pana Joi 12:30

Buzz House: The Movie

Regia: Florin Babei

Cu: Costi Max, Andrei Șelaru, Erika Isac, Drăcea

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 103 min

Rating: N 15

Următorul sezon din Buzz House e cel mai ambițios de până acum. Selly a pregătit multe surprize participanților: concurenți secreți, o vilă izolată în pădure la care se ajunge doar cu barca și un angajat costumat, pus să-i sperie, să iasă palpitant.

Totul este plănuit în detaliu. Ce nu e în plan însă e ca un psihopat adevărat să apară, să-l omoare pe angajatul „sperietoare”, să îi ia costumul și să îi terorizeze pe bune pe concurenții noștri.

Vineri pana Joi 15:15; 17:20; 19:25

Dragonkeeper / Micuța Ping și dragonul

Regia: Li Jianping, Salvador Simó

Cu: Bill Nighy, Anthony Howell, Bill Bailey, Mayalinee Griffith

Gen Film: Animatie

Durată: 114 min

Rating: AG

În China antică, dragonii au fost cândva prietenii oamenilor, dar lăcomia noastră a pus capăt alianței lor, iar aceste creaturi magice au fost vânate. Ani mai târziu, într-o fortăreață îndepărtată, o tânără sclavă, Ping, leagă o prietenie puțin probabilă.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Kung Fu Panda 4 3D

Regia: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Cu: Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, Awkwafina, Viola Davis

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 99 min

Rating: AG

Urmăriți-l pe Po cum cască ochii în aventurile sale în China antică. Po, ursul panda a cărui dragoste pentru artele marțiale este egalată doar de pofta sa de mâncare.

Dublat: Vineri pana Joi 14:20

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

