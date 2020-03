Programul de lucru cu publicul la Judecătoria Alba Iulia, se SUSPENDĂ până la sfârșitul lunii: Se vor soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent

Astăzi, 12.03.2020, s-a desfășurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia în urma convocării de către Președintele Judecătoriei Alba Iulia, în baza art. 13 alin.l și art.7 alin.l lit.p și art. 17 alin.l din HCSM 1375/2015, pentru analizarea oportunității adoptării unor măsuri suplimentare de combatere a epidemiei cu noul Coronavirus SARS-CoV-2, având în vedere Hotărârea nr. 191 din 10 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Având în vedere evoluția amenințării create de infecția cu virusul COVID-19, motivat de necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19, precum și faptul că evoluția infecției cu virusul COVID-19, la nivel național, poate să ajungă în stadiul de epidemie.

Constatând faptul că Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 191/10.03.2020 în cuprinsul căreia recomandă adoptarea unor măsuri pentru a asigura, pe cât posibil, evitarea aglomerării de persoane în incinta și în zona în care sunt situate instanțele judecătorești precum și evitarea deplasării persoanelor implicate în activități judiciare.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 16.03.2020 și până la data de 31.03.2020, Judecătoria Alba Iulia va soluționa exclusiv cauzele cu caracter urgent, respectiv:

In materie civilă:

ordonanță președințială;

ordine de protecție;

-încuviințare executare silită;

suspendare provizorie a executării silite;

delegare drepturi părintești;

măsuri asigurătorii;

în materie penală:

-cereri de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

cauze în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, aspect asupra căruia va aprecia fiecare președinte de complet;

-cauze în care există măsuri preventive;

Art 2. în zilele de 12 și 13.03.2020 toate completurile de judecată vor lua măsurile corespunzătoare pentru preschimbarea termenului de soluționare a cauzelor din intervalul 16- 31.03.2020.

Termenul de soluționare a cauzelor va fi preschimbat pentru o dată ulterioară zilei de 01.05.2020.

Grefierii de ședință vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea încunoștințării părților și participanților la proces cu privire la preschimbarea termenului de judecată.

Art. 3. începând cu data de 16.03.2020 și până ia data de 31.03.2020, la sediul Judecătoriei Alba Iulia își vor desfășura activitatea exclusiv persoanele din grupul de continuitate constituit prin Decizia nr. 10/11.03.2020 emisă de Președintele Judecătoriei Alba Iulia.

Persoanele din grupul de continuitate au obligația de a purta mască și mănuși, în măsura posibilității de asigurare a acestora de către angajator, și de a evita deplasarea inutilă prin instanță.

Prezența oricărui alt angajat la locul de muncă va fi comunicată obligatoriu grefierului șef al instanței.

Art. 4. în cauzele care se vor judeca în perioada 16-31.03.2020 fiecare complet de judecată este dator să adopte orice măsură consideră necesar pentru evitarea aglomerării sălii de judecată.

Completurile de judecată în materie penală vor examina posibilitatea utilizării mijloacelor tehnice necesare audierii persoanelor private de libertate prin videoconferință.

Fiecare complet de judecată va evalua posibilitatea declarării nepublice a ședinței de judecată.

Art. 5. în perioada 16-31.03.2020 corespondența administrativă între Judecătoria Alba Iulia și celelalte instanțe din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia, precum și în interiorul instanței se va realiza exclusiv în format electronic, cu excepția situațiilor în care o dispoziție legală imperativă prevede transmiterea înscrisurilor în original.

Art. 6 Programul cu publicul:

1.începând cu data de 16.03.2020 se suspendă programul nemijlocit cu publicul în cadrul compartimentelor Judecătoriei Alba Iulia;

2.Se recomandă ca toate înscrisurile să fie transmise prin email, fax, poștă;

3.Se recomandă consultarea dosarelor prin utilizarea aplicației „Dosar electronic” (site- ul www.tribunalulalba.ro ) și analizarea posibilității de a se solicita, în scris, amânarea judecării cauzei sau judecarea cauzei în lipsă.

Art. 7. Accesul in instanță:

Se limitează accesul publicului în instanță, urmând a fi permis doar persoanelor care au cauze pe rol în ziua respectivă, având obiectele indicate la art. 1. Dovada acestui fapt se face cu citația primită pentru termenul respectiv sau printr-o declarație pe proprie răspundere disponibilă la intrarea în instituție;

Se limitează accesul celorlalți participanți la judecată (avocați, experți, executori), fiind permis doar celor care au cauze pe rol în ziua respectivă, conform Art. 1;

In cazul în care există fixate ore de strigare a cauzelor, accesul in instanță se va face cu cel mult 15 minute înainte de ora fixată;

Se interzice accesul în sediul Judecătoriei Alba Iulia a persoanelor cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până Ia expirarea acestora. Persoanele care ase află în această situație, care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanței, au obligația de a înștiința completul de judecată despre Această situație, în scris sau prin poștă electronică.

în data de 30.03.2020 se va proceda la reevaluarea situației în funcție de evoluția răspândirii virusului la nivel național.