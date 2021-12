Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 3 – 9 decembrie 2021

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 3 – 9 decembrie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

West Side Story / Poveste din cartierul de vest Avanpremiera

Regia: Steven Spielberg

Cu: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist

Gen Film: Comedie, Drama, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 161 min

Rating: AP 12

O adaptare a celebrului muzical din 1957, Poveste din cartierul de vest este o poveste despre dragoste interzisă și rivalitatea dintre Jets și Sharks, două bande de tineri cu rădăcini etnice diferite.

Joi 19:45

Sing 2 / Hai să cântăm din nou! Avanpremiera

Regia: Garth Jennings

Cu: Taron Egerton, Matthew McConaughey, Scarlett Johansson

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 115 min

Rating: AG

În acest sezon de sărbători, noul capitol din franciza animată uimitoare produsă de Illumination sosește cu vise mari și melodii de succes spectaculoase, în timp ce mereu optimistul koala Buster Moon și tovarășii săi artiști se pregătesc să lanseze cea mai uimitoare extravaganță de până acum. Există totuși o problemă: trebuie să-l convingă pe cel mai retras star rock din lume – interpretat de legenda rock Bono, aflat acum la debutul său în filmele de animație – să li se alăture.

Dublat: Sambata, Duminica 11:45

De la Caragiale la Salom Alehem

Regia: Colectiva

Cu: Neculai Predica, Mircea Drimbreanu, Viorica Predica, Alina Tomi, Andrei Miercure, Arabela Neazi, Veaceslav Grosu, Maia Morgenstern, Cristina Circei

Gen Film: Teatru, Comedie

Durată: 105 min

Rating: N 15

Contemporani si inspirandu-se din viata zbuciumata a sfarsitului de secol XIX din estul Europei, Caragiale si Salom Alehem au multe zone literare comune, fapt care ii individualizeaza cultural, iar spectacolul pe care vi-l propunem pune in evidenta tocmai aceste apropieri simbolice. Tranzitia intre cele doua lumi literare este realizata prin calatoria cu trenul, mijloc de transport care a revolutionat viata de zi cu zi din epoca, dar si tema literara centrala pentru ambii autori.

Sambata 19:00

Gulliver

Cu: Daniel Pascariu, Razvan Raduta, Madalina Constantinescu

Gen Film: Teatru, Muzical

Durată: 85 min

Rating: AG

In timp ce citea o carte, Gulliver atipeste si se trezeste intr-o lume fantastica. El e un marinar englez de pe vasul numit Oceanic, care, dupa o furtuna, a ajuns pe malul unei insule pe care la inceput o crede nelocuita. Pe insula traieste insa un popor de pitici simpatici, care apar si i se prezinta. Gulliver incearca sa-i cunoasca pe fiecare in parte, dar piticii ii dau un somnifer care-l adoarme pe loc.

Dublat: Sambata 11:30

Punguta cu doi bani

Regia: Gabriela Dumitru

Cu: Ciprian Niculae, Voicu Hetel, Marius Nanau, Oana Banuta, Liliana Donici

Gen Film: Teatru

Durată: 40 min

Rating: AG

„Punguta cu doi bani” este o excelenta oportunitate de a redescoperi povestile lui Ion Creanga, basme de un incredibil dinamism scenic, desi au fost scrise acum mai mult de un secol. Adaptat de o echipa tanara si talentata, care propune o interpretare inedita a textului, spectacolul ne introduce in universul unui alai pestrit: un boier mult prea cumpatat, un vizitiu mult prea somnoros, o bucatareasa mult prea apriga si, bineinteles, un cocos teribil de nastrusnic. Ca de n-ar fi, nu s-ar mai povesti!

Dublat: Duminica 12:00

Ghostbusters: Afterlife / Vânătorii de fantome: Moștenirea

Regia: Jason Reitman

Cu: Carrie Coon, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver

Gen Film: Comedie, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP 12

Dupa ce se mută într-un orăsel liniștit, o mamă și cei doi copii ai săi află că au o strânsă legătură cu echipa originală Ghostbusters și încearcă să înțeleagă moștenirea lăsată în urmă de bunicul familiei.

Vineri, Duminica pana Joi 15:45; 20:40

Sambata 16:20

Resident Evil: Welcome to Raccoon City / Resident Evil: Bun venit în Raccoon City

Regia: Johannes Roberts

Cu: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Tom Hopper, Robbie Amell

Gen Film: Actiune, Horror, Mister, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

Cândva prosper și gazdă a gigantului farmaceutic Umbrella Corporation, Raccoon City este acum un orășel oarecare, îmbătrânit și prăfuit. O dată plecată, compania a lăsat o moștenire monstruoasă. Când răul dă pe-afară și începe să bântuie străzile, viețile localnicilor se schimbă dramatic, iar câțiva supraviețuitori trebuie să afle ce a lăsat în urmă Umbrella dacă vor să mai prindă răsăritul.

Vineri, Duminica pana Joi 18:20

Sambata 13:50

Encanto 2D & 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat 3D: Vineri pana Joi 12:00

Dublat 2D: Vineri, Duminica pana Joi 13:20

House of Gucci / Casa Gucci

Regia: Ridley Scott

Cu: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Lady Gaga, Jack Huston

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 162 min

Rating: N 15

Întins pe trei decenii pline cu dragoste, trădare, decadență, răzbunare, și, în final, crimă, House of Gucci ne arată ce poate însemna un nume și cât de departe va merge o familie pentru a rămâne în control.

Vineri pana Miercuri 14:25; 19:45; 20:20

Joi 14:25; 20:20

Eternals 3D / Eternii

Regia: Chloé Zhao

Cu: Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Salma Hayek

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Fantastic, SF

Durată: 162 min

Rating: AP 12

„Eternii”, de la Marvel Studios, urmărește un grup de eroi nemuritori care au protejat Pământul și i-au modelat istoria și civilizațiile de la începutul timpului.

Când creaturile monstruoase numite Deviants, demult considerate pierdute în timp, revin în mod misterios, Eternii sunt obligați să se reunească pentru a apăra din nou omenirea.

Vineri pana Joi 17:10

Dune 3D

Regia: Denis Villeneuve

Cu: Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée Chalamet

Gen Film: Actiune, Drama, SF

Durată: 160 min

Rating: AP 12

Călătoria mitică și emoționantă din „Dune” spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit și talentat, născut într-un mare destin, dincolo de înțelegerea sa, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei și poporului său. Pe măsură ce forțele malefice izbucnesc într-un conflict legat de exclusivitatea pentru furnizarea celei mai prețioase resurse din univers, care se regăsește doar pe această planetă – resursă capabilă să deblocheze cel mai mare potential.

Vineri pana Joi 14:05

Ron’s Gone Wrong 3D / Ron o ia razna

Regia: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez

Cu: Olivia Colman, Jack Dylan Grazer, Ed Helms, Rob Delaney, Zach Galifianakis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 111 min

Rating: AG

Barney, un școlar de 11 ani, neîndemânatic din punct de vedere social, este ultimul copil din oraș care primește un prieten robot, un dispozitiv cu cea mai complexă tehnologie din lume și cea mai recentă nebunie de pe piață. El îl primește pe Ron, un robot care funcționează defectuos și nu își poate controla setările. Așa că Barney va încerca să-l învețe pe Ron cum să fie om.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:45

Venom: Let There Be Carnage 3D / Venom: Să fie carnagiu

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 102 min

Rating: N 15

Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem: imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. Doar nu se împiedică un extraterestru aparte de un reporter obraznic și cu gura mare care-i servește drept gazdă! Mai ales când i-e foame! Doar că acum nu se mai ciondănesc non-stop doar între ei: când reporterul are șansa istorică de a-i lua un interviu lui Cletus, Venom (până acum, fără rival) face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv: Carnage – arma prin care asasinul în serie încarcerat de mulți ani vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele îndurate

Vineri pana Joi 17:35

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.