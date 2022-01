Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 28 ianuarie – 3 februarie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 ianuarie – 3 februarie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Moonfall Avanpremiera

Regia: Roland Emmerich

Cu: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 125 min

Rating: AP 12

În Moonfall, o forță misterioasă doboară Luna de pe orbită și o aruncă pe un curs de coliziune cu Pământul – și cu viața așa cum o cunoaștem noi. Cu doar câteva săptămâni înainte de impact, când lumea este în pragul distrugerii, directorul NASA și fostul astronaut Jocinda „Jo” Fowler (câștigătoarea a unui Oscar, Halle Berry) are o idee care poate salva planeta noastră. Dar doar Brian Harper (Patrick Wilson), împreună cu un împătimit al teoriilor conspirației, K.C. Houseman (John Bradley din Game of Thrones), au încredere în propunerea e

Joi 20:30

Miracol Avanpremiera

Regia: Bogdan George Apetri

Cu: Ioana Bugarin, Emanuel Pârvu

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 123 min

Rating: AP 12

Împărțit în două capitole, „Miracol” o urmărește pe tânăra călugăriță novice Cristina Tofan (Ioana Bugarin) în timp ce se strecoară afară dintr-o mănăstire izolată pentru a merge la spitalul din orașul vecin. Nereușind să-și rezolve problemele și să-l găsească pe bărbatul pe care îl caută, pe drumul de întoarcere întâlnește o soartă neașteptată.

Joi 20:45

Belle Avanpremiera

Regia: Mamoru Hosoda

Cu: Kaho Nakamura, Ryô Narita, Shôta Sometani, Tina Tamashiro

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic, Muzical

Durată: 125 min

Rating: AG

Vârsta adolescenței este una dificilă pentru Suzu, o fată timidă de 17 ani ce locuiește alături de tatăl ei într-un sat din Japonia. Într-o zi Suzu decide să-și creeze un cont pe „U”, o lume virtuală cu peste 5 miliarde de membri. Devine astfel Belle, o frumoasă cântăreață care se bucură de succes și popularitate. În „U” întâlnește o creatură înfricoșătoare, care locuiește singură într-un castel plutitor, refuzând să lase pe cineva să se apropie sau să explice celorlalți rănile de pe corp. Împreună, cei doi pornesc într-o călătorie plină de aventuri, provocări și iubire, în încercarea de a deveni cine sunt cu adevărat.

Dublat: Sambata, Joi 13:00

Duminica pana Marti 14:10

Subtitrat: Sambata, Joi 15:40

Those Who Wish Me Dead / Toți cei care mă vor mort

Regia: Taylor Sheridan

Cu: Angelina Jolie, Nicholas Hoult

Gen Film: Actiune, Drama, Thriller

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Angelina Jolie este Hannah, o femeie pompier care încă se reface dupa pierderea a trei vieți pe care nu a reușit să le salveze dintr-un incendiu şi care întâlneşte un băiat de 12 ani traumatizat şi fără adăpost. Filmul îi mai are în rolurile principale pe Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber și Jon Bernthal.

Vineri, Duminica pana Miercuri 21:20

Sambata 16:50

Joi 18:30

Cry Macho / Cry Macho: Drumul răscumpărării

Regia: Clint Eastwood

Cu: Clint Eastwood, Dwight Yoakam

Gen Film: Drama, Thriller, Western

Durată: 115 min

Rating: N 15

Având la bază romanul omonim, Cry Macho îl are în rol principal pe Clint Eastwood și ne aduce povestea unui fost star de rodeo și crescător de cai care acceptă o misiune periculoasă. El va trebui să îl aducă acasă pe fiul unui fost șef de-al său care se află peste graniță, împreună cu mama lui alcoolică. Pe drumul de întoarcere către Texas ei trec prin zonele rurale din Mexic și se văd nevoiți să înfrunte o serie de provocări neașteptate. Însă tot aici, dincolo de pericole, bătrânul călăreț va găsi calea spre împacarea cu el însuși și îl va învăța pe tânăr ce înseamnă să fii un bărbat de nădejde.

Vineri, Duminica pana Miercuri 19:00

Sambata 21:10

Joi 16:10

Nocturnele lu Leonida

Regia: Alexa Visarion

Cu: Marian Ralea, Rodica Mandache, Amelia Ursu

Gen Film: Teatru, Comedie

Durată: 55 min

Rating: N 15

In universul lui Caragiale toate situatiile sunt drame fara repercusiuni. Nu exista mize reale, Si din cauza asta oamenii acestui univers umfla mizele la dimensiuni astronomice. Nimeni nu poate pati nimic aici. Nimeni nu decade, nimeni nu atinge inaltimi azurii.

Sambata 19:00

Erus si Valea Iubirii

Regia: –

Cu: Bogdan Podlovski, Daniela Carstea, Ana Badea, Andreea Iftimescu, Valentino Tiron, Ionut Picincu, Daniel Pascariu, Theodora Munteanu, Elena Chirita, Gjerji Mani, Stefan Lamatic

Gen Film: Teatru

Durată: 73 min

Rating: AG

„Erus si Valea Iubirii” este a treia carte despre Erus a lui Alec Blenche. In primele doua, Erus viziteaza Valea Rabdarii si pe cea a Generozitatii si isi face noi parteneri in drumul sau pentru a salva Lumea. Ajunsi in Regatul Apelor, tara natala a Printesei Roua, Erus face cunostinta cu mama acesteia, Craiasa Apelor (Luna) si ii reintalneste pe cei cinci intelepti. De la acestia afla ca este unul dintre cei alesi sa faca parte din Ordinul celor 9 si ca trebuie sa-l infrunte pe Regele Frica-Frica dupa ce obtine virtutile din patru vai

Duminica 12:00

Nuevo orden / Noua ordine

Regia: Michel Franco

Cu: Diego Boneta, Fernando Cuautle, Naián González

Gen Film: Drama

Durată: 93 min

Rating: IM 18

De o nuntă din înalta societate se alege praful atunci când revolta clasei sărace a societății se transformă într-o sângeroasă lovitură de stat. Totul este văzut prin ochii tinerei mirese și ai servitorilor înstăritei familii, aceștia trebuind să aleagă fiecare de ce parte a baricadei se află. Noua ordine explorează prăbușirea unui sistem social și nașterea altuia, poate încă și mai nemilos.

Vineri, Miercuri 15:00

Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Jenna Ortega, Jack Quaid, Courteney Cox, Neve Campbell, Kyle Gallner

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 121 min

Rating: IM 18

Un nou episod al francizei horror Scream, această a 5-a parte urmărește povestea unei femei care se întoarce în orașul natal cu intenția de a afla identitatea autorului unei serii de crime sălbatice.

Vineri, Duminica pana Miercuri 15:50; 21:00

Sambata 20:50

Joi 21:00

The 355 / 355

Regia: Simon Kinberg

Cu: Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Bingbing Fan

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Când o armă secretă cade în mâinile mercenarului, agentul CIA Mason „Mace” Brown trebuie să-și unească forțele cu rivalul agent german Marie, fost aliat MI6 și specialistul în tehnologie de vârf, Khadijah. Împreună cu psihologul columbian Graciela, pornesc într-o misiune letală și vertiginoasă de a recupera arma, încercând să fie cu un pas înaintea unei femei misterioase, Lin Mi Sheng.

Vineri, Duminica pana Miercuri 18:25

Sambata, Joi 18:15

Tabăra

Regia: Vali Dobrogeanu

Cu: Andrei Șelaru, Dia, Cristi Munteanu, Andrei Gavril

Gen Film: Actiune, Familie

Durată: 86 min

Rating: AP12

Filmul Tabăra spune povestea unor copii care ajung într-o tabără de “deztehnologizare” în care sunt învățați să scape de dependența de tehnologie, de la telefoane până la social media și tablete. Filmul are un scop moralizator, însă este combinat cu mult umor și intrigi interesante. Tabăra este un film românesc independent și totodată ultimul proiect al trupei 5GANG.

Vineri, Duminica pana Miercuri 13:50; 17:00

Sambata 14:50

Joi 14:10

Clifford the Big Red Dog / Clifford: Marele câine roșu

Regia: Walt Becker

Cu: Rosie Perez, Sienna Guillory, John Cleese, Jack Whitehall, David Alan Grier

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 102 min

Rating: AG

Tânăra Emily primește în dar un pui de cățel roșcovan care se va dovedi un câine magic: cu cât este mai iubit, cu atât el crește mai mare, și mai mare. Nu va trece mult timp până când apartamentul de oraș în care locuiesc va deveni neîncăpător, iar fetița va porni în aventura vieții ei, însoțită de unchiul său trăznit.

Film Bazat pe seria omonimă de cărți pentru copii “Clifford the Big Red Dog” scrisă de Norman Bridwell.

Dublat: Vineri, Miercuri 12:50

Sambata 12:40

Luni, Marti, Joi 11:50

Spider-Man: No Way Home 3D / Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă

Regia: Jon Watts

Cu: Zendaya, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Angourie Rice

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 153 min

Rating: AP 12

Pentru prima dată în istoria filmelor cu Spider-Man, prietenosul erou al cartierului trăiește fără mască, dar și fără posibilitatea de a separa viața normală de cea de supererou. Când are nevoie de ajutorul lui Doctor Strange, miza crește mai mult decât oricând, ceea ce îl obligă pe Peter să privească cu alți ochi realitatea.

Vineri pana Miercuri 14:30; 17:30; 20:30

Joi 14:30; 17:30

Encanto 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10

