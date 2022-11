Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Violent Night / Crăciun de coșmar Avanpremiera

Regia: Tommy Wirkola

Cu: David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Beverly D’Angelo, Alex Hassell

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Când un grup de mercenari atacă domeniul unei familii înstărite, Moș Crăciun face pasul în față pentru a salva situația (și sărbatorile de iarnă).

Joi 21:15

Hai hui în timp Avanpremiera

Regia: Irina Murgeanu Grigore

Cu: Constantin Cotimanis, Gabriel Spahiu, Cosmin Seleși, Mirela Zeța

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Mister

Durată: 112 min

Rating: AG

Într-o lume în care părinții nu mai petrec suficient timp alături de copii, aceștia vor face orice să recâștige acest lucru prețios. Cei cinci prieteni, Maria, Ioana, Mihai, Radu și Andrei, vor porni într-o aventură plină de farmec unde, alături de noii lor amici dintr-o lume fantastică din trecut, Ain și Ara, vor reuși cu inteligență să își atingă țelul.

Joi 15:20

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință Avanpremiera

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, FamilieFantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Joi 13:00

Subtitrat: Joi 18:30

The Fabelmans / Fabelmans: Povestea unei vieți aparte

Regia: Steven Spielberg

Cu: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Julia Butters

Gen Film: Drama

Durată: 156 min

Rating: AP 12

Un portret profund personal al copilăriei americane din secolul XX, Fabelmans: Povestea unei vieți aparte de Steven Spielberg este o amintire cinematografică a forțelor și a familiei care au modelat viața și cariera regizorului. O poveste universală despre maturizare, despre căutarea viselor unui tânăr izolat, filmul este o explorare a iubirii, a ambiției artistice, a sacrificiului și a momentelor de descoperire care ne permit să vedem adevărul despre noi înșine și despre părinții noștri, cu claritate și compasiune.

Vineri pana Miercuri 20:30

Joi 18:15

She Said / Asta spune ea

Regia: Maria Schrader

Cu: Samantha Morton, Carey Mulligan, Zoe Kazan

Gen Film: Drama

Durată: 133 min

Rating: AP 12

Carey Mulligan (Promising Young Woman, An Education), nominalizată de două ori la Oscar®, și Zoe Kazan (The Plot Against America, The Big Sick), nominalizată la Emmy, interpretează rolul reporterilor Megan Twohey și Jodi Kantor de la New York Times, care au publicat împreună una dintre cele mai importante povești ale unei generații – o poveste care a spulberat zeci de ani de tăcere în jurul subiectului agresiunii sexuale la Hollywood și a determinat o schimbare în cultura americană care continuă până în prezent.

Vineri pana Miercuri 20:50

Joi 20:45

Oameni de treabă

Regia: Paul Negoescu

Cu: Anghel Damian, Iulian Postelnicu, Crina Semciuc, Vasile Muraru

Gen Film: Comedie

Durată: 96 min

Rating: N15

„Oameni de treabă este un film despre un om deconectat de realitate, care trăiește într-o lume ideală, construită de el. „Cred că fiecare dintre noi ne-am regăsit la un moment dat într-o situație similară, însă, în cazul „eroului” nostru, contactul cu realitatea vine abrupt, violent și, uneori, chiar comic.”, spune regizorul Paul Negoescu

Vineri pana Miercuri 21:10

Joi 21:00

Strange World 3D / O lume ciudată

Regia: Don Hall, Qui Nguyen

Cu: Jake Gyllenhaal, Alan Tudyk, Dennis Quaid, Lucy Liu, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Aceasta este povestea legendarilor Clades, o familie de exploratori ale căror neînțelegeri, deși amuzante, riscă să le distrugă cea mai recentă și importantă misiune.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00; 14:15

Joi 11:45; 14:10

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 16:30

Strange World / O lume ciudată

Regia: Don Hall, Qui Nguyen

Cu: Jake Gyllenhaal, Alan Tudyk, Dennis Quaid, Lucy Liu, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Aceasta este povestea legendarilor Clades, o familie de exploratori ale căror neînțelegeri, deși amuzante, riscă să le distrugă cea mai recentă și importantă misiune.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:30

Teddy’s Christmas / Crăciunul ursulețului Teddy

Regia: Andrea Eckerbom

Cu: Jan Gunnar Røise, Nader Khademi, Mariann Hole, Marianne Krogness, Kai Remlov, Marte Klerck-Nilssen

Gen Film: Familie

Durată: 86 min

Rating: AG

Liniștea sărbătorilor de iarnă s-a așternul peste orășel, dar târgul de Crăciun este foarte animat. Tânăra Mariann vede un ursuleț de pluș pe raftul de sus. Să fie viu? Fata și-l dorește orice-ar fi, dar ursulețul ar vrea să ajungă la o familie bogată.

Vineri pana Miercuri 11:45; 13:50

Joi 12:00

The Menu / Meniul

Regia: Ryan Coogler

Cu: Martin Freeman, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Tenoch Huerta

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller

Durată: 166 min

Rating: N15

După moartea regelui T’Challa, regina Ramonda, Shuri, M’Baku și Dora Milaje luptă pentru protecția națiunii de intervenția marilor puteri. În vreme ce poporul e gata să depăsească pierderea regelui și să îmbrățișeze un nou capitol, eroii wakandezi ajutați de Nakia și Everett Ross fac planurile unui nou drum, mai luminos, pentru Wakanda.

Vineri pana Miercuri 16:00; Joi 13:50

Black Panther: Wakanda Forever 3D / Pantera neagră: Wakanda pentru totdeauna

Regia: Ryan Coogler

Cu: Martin Freeman, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Tenoch Huerta

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller

Durată: 166 min

Rating: AP 12

După moartea regelui T’Challa, regina Ramonda, Shuri, M’Baku și Dora Milaje luptă pentru protecția națiunii de intervenția marilor puteri. În vreme ce poporul e gata să depăsească pierderea regelui și să îmbrățișeze un nou capitol, eroii wakandezi ajutați de Nakia și Everett Ross fac planurile unui nou drum, mai luminos, pentru Wakanda.

Vineri pana Miercuri 17:50

Joi 17:45

Capra cu trei iezi

Regia: Victor Canache

Cu: Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Silviu Corbu, Razvan Ilina, Antonio Gavrilă

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 88 min

Rating: N 15

Bazat pe una din cele mai cunoscute povești româneşti („Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă), filmul îşi propune să dezvăluie adevărata natură a faimoasei poveşti pentru copii şi să prezinte publicului o nouă perspectivă, una care oferă imaginea reală a tragediei, dincolo de personificări și cântece vesele.

Vineri pana Miercuri 15:45

Mirciulică

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Elena Ivanca, Denisa Vlad, Elena Moldovan

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

Mircea, un tânăr de 30 ani din Gherla, pică un examen de magistratură la București și este nevoit să se întoarcă acasă și să locuiască cu părinții lui. Forțat de împrejurări, se angajează la un baron local care deține o firmă de salubritate, dar lucrurile se complică atunci când ajunge să lucreze pentru soția șefului.

Vineri pana Miercuri 18:45

Joi 16:25

Teambuilding

Regia: Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Alex Coteț

Cu: Șerban Pavlu, Matei Dima, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Ionuț Rusu, Anca Munteanu

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

Emil (Matei Dima) lucrează prea mult. Asta îi reproșează superiorii săi din corporația PLM Global. Astfel, pentru a-i mai tempera energia, domnul Oprea (Șerban Pavlu) îl promovează “pe orizontală” și îl face team-leader în departamentul de call center – ingrații corporației, unde liderul neoficial este morocănosul Horia (Micutzu). Emil nici nu apucă bine să se integreze, că domnul Oprea vine cu o nouă propunere: să restructureze tot departamentul de call center și să-i înlocuiască cu inteligență artificială. Emil îi propune un pariu: dacă îi aduce Cupa Veseliei, cupa din teambuildingul anual care nu a fost niciodată câștigată de bucureșteni, veșnic victorioși fiind ardelenii, Oprea va păstra departamentul..

Vineri pana Miercuri 18:25

Joi 16:10

