Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 25-31 ianuarie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25-31 ianuarie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Serenity / Calmul dinaintea furtunii Avanpremiera

Regia: Steven Knight

Cu: Matthew McConaughey, Anne Hathaway

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N15

Regizorul și scenaristul nominalizat la nominalizat la Oscar, Steven Knight (Locke, Eastern Promises, Redemption) și producătorul câștigător de Oscar, Greg Shapiro (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) spun povestea misterioasă a unui căpitan de vas de pescuit, al cărui trecut e pe cale să-i distrugă viața liniștită pe o insulă caribiană, și să-l arunce într-o nouă realitate în care nimic nu este ce pare a fi.

Joi 21:30

Escape Room / Scapă, dacă poţi! Avanpremiera

Regia: Adam Robitel

Cu: Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis

Gen Film: Actiune, Horror, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N15

Escape Room / Scapă dacă poţi este un thriller psihologic despre şase oameni care nu se cunosc între ei, dar care se confruntă cu o serie de situaţii critice, imposibil de controlat şi care trebuie fie să-şi pună mintea la contribuţie pentru a le depăşi, fie să moară.

Joi 19:20

How to Train Your Dragon: The Hidden World 3D / Cum să-ți dresezi dragonul 3 Avanpremiera

Regia: Dean DeBlois

Cu: Jonah Hill, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jay Baruchel, Gerard Butler

Gen Film: Actiune, Aventuri, Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 109 min

Rating: AG

Acum șef și conducător al Insulei Tontului, alături de Astrid, Sughiț a creat o utopie glorios de haotică pentru populația de dragoni. Apariția bruscă a Furiei Luminii coincide cu cea mai sumbră amenințare care a planat vreodată asupra orășelului lor, așa că Sughiț și Știrbul trebuie să părăsească singurul cămin pe care l-au cunoscut vreodată, și să pornească într-o călătorie spre o lume ascunsă despre care se știe că există doar în legende. Pe măsură ce li se dezvăluie adevăratul destin, dragonul și călărețul său vor lupta împreună, până la capătul Pământului, pentru a apăra tot ce a ajuns să le fie mai drag.

Dublat: Sambata, Duminica 13:30

Destroyer / Capcana

Regia: Karyn Kusama

Cu: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Scoot McNairy

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 128 min

Rating: N15

O polițistă reia legăturile cu foștii ei colegi dintr-o misiune sub acoperire derulată cu foarte mulți ani în urmă pentru a face pace.

Vineri pana Joi 21:15

Mary Queen of Scots / Mary regina Scoției

Regia: Josie Rourke

Cu: Margot Robbie, Saoirse Ronan

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 130 min

Rating: AP12

Mary, regina Scoției explorează tumultuoasa viață a charismaticei Mary Stuart, regina Scoției.

Regină a Franței la 16 ani, și văduvă la 18 ani, Mary desfide presiunea curții de a se recăsători. În schimb, ea se întoarce în Scoția natală pentru a-și revendica tronul care I se cuvenea de drept. Dar Scoția și Anglia se află ambele sub controlul puternicei Elisabeta I. Fiecare tânără regină o prețuiește pe cealaltă cu o fascinație amestecată cu teamă. Rivale la putere, dar și în dragoste, într-o lume patriarhală, cele două trebuie să decidă cum să joace cartea căsătoriei în așa fel încât să-și păstreze și independența.

Hotărâtă să fie mai mult decât o figură simbolică, Mary își exprimă dorința de a revendica tronul Angliei, amenințând, astfel, suveranitatea reginei Elisabeta. Urmează un șir lung de trădări, revolte și conspirații la ambele curți, care vor pune pericol ambele tronuri și care vor schimba cursul istoriei.

Vineri pana Joi 21:00

A Dog’s Way Home / Drumul unui câine către casă

Regia: Charles Martin Smith

Cu: Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Alexandra Shipp, Edward James Olmos

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 101 min

Rating: AG

Numele ei este Bella și era o cățelușă fericită alături de familia ei. Până într-o zi când, o biată veveriță a schimbat totul, iar căţeluşa s-a trezit la 600 de kilometri de casă. Va reuși Bella să se întoarcă?

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 13:00; 16:20

Sambata, Duminica 13:00; Joi 12:40; 16:20

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 20:30

Joi 17:15

Glass

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Sarah Paulson, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Samuel L. Jackson

Gen Film: Drama, Mister, SF, Thriller

Durată: 134 min

Rating: N15

Continuând de unde a rămas Split, Glass îl găsește pe Dunn, aflat în urmărirea lui The Beast, creatura superumană a lui Crumb. Din seria de ciocniri dintre Dunn și Crumb, ce capătă proporții, se relevează că, din umbră, Price e, de fapt, adevăratul păpușar, ce deține secrete cruciale despre ambii.

Vineri pana Miercuri 17:50

Joi 14:40

Instant Family / Familie de-a gata

Regia: Sean Anders

Cu: Mark Wahlberg, Rose Byrne

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 124 min

Rating: AP12

Când Pete (Mark Wahlberg) și Ellie (Rose Byrne) decid că e timpul să-și facă o familie, ajung fără să vrea în lumea adopțiilor. Și, când ajung să cunoască un trio de frați, care include și o adolescentă năbădăioasă, își dau seama că nici nu au pornit bine “motoarele”, și sunt pe cale să scape frâiele din mână. Din acel moment, viața lor va fi un șir neîntrerupt de eforturi hilare de a învăța pe repede înainte ce înseamnă să fie părinți, în speranța că vor reuși să devină o familie, fie ea și de-a gata…

Vineri pana Joi 15:40

Papillon

Regia: Michael Noer

Cu: Charlie Hunnam, Rami Malek

Gen Film: Crima, Drama, Mister, Thriller

Durată: 138 min

Rating: N15

Memorabila aventură este centrată în jurul lui Papillon (Charlie Hunnam), un hoț de rând,condamant pentru o crimă pe care nu a săvârșit-o la închisoare pe viață în teribilul penitenciar de pe Insula Diavolului. Hotărât să își recapete libertatea și să se întoarcă la iubita lui, Papillon încheie o alianță neobișnuită cu instaritul Louis Dega (Rami Malek) care, în schimbul protecției sale, îi oferă eroului nostru banii necesari pentru a pune în practică un plan de evadare.

Vineri pana Joi 18:30

Astérix: Le secret de la potion magique 3D / Asterix: Secretul poțiunii magice

Regia: Alexandre Astier, Louis Clichy

Cu: Christian Clavier, Guillaume Briat

Gen Film: Animatie

Durată: 90 min

Rating: AG

După ce s-a lovit în timpul culesului de vâsc, druidul Panoramix hotărăște că e timpul ca viitorul cătunului lor să fie asigurat, așa că pornește în căutarea unui druid tânăr și talentat căruia să-i lase moștenire Secretul Poțiunii Magice.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:20

Sambata, Duminica 12:00

The Upside / Asistent de (ne)voie

Regia: Neil Burger

Cu: Nicole Kidman, Kevin Hart, Bryan Cranston

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 121 min

Rating: AP12

Phillip Lacasse este un miliardar din Park Avenue care a paralizat în urma unui accident din timpul unui zbor cu planorul. Dell este un fost condamnat, recent eliberat din închisoare, și care are nevoie de un loc de muncă și un nou început. Din lumi diferite, Phillip și Dell formează o legătură improbabilă, trecând peste diferențele dintre ei și câștigând o înțelepciune neprețuită în acest proces, oferindu-și unul altuia un sentiment de pasiune pentru toate posibilitățile vieții.

Vineri pana Miercuri 15:20

The Snow Queen: Mirrorlands 3D / Crăiasa Zăpezii: Ţinutul oglinzilor

Regia: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin

Cu:

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 92 min

Rating: AG

După ce Regele Haral aproape că şi-a pierdut familia în urma unei confruntări cu malefica împărăteasă a gerului, acesta interzice utilizarea magiei pe ţinutul său. Singura care poate remedia situaţia şi păstra farmecul magiei este eroina Gerda. Ea îl va învăţa pe rege că cea mai mare putere nu este magia, ci credinţa în prietenie şi îngăduinţa. În cel mai nou film din serie, Gerda îi ajută pe troli, pe piraţi şi chiar pe însăşi Crăiasa Zăpezii.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 14:20

Sambata, Duminica 14:00

Ralph Breaks the Internet 3D / Ralph rupe netu’

Regia: Phil Johnston, Rich Moore

Cu: Kristen Bell, Mandy Moore, Kelly Macdonald, John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 117 min

Rating: AG

Vârâți până peste cap în situații pe care nu le înțeleg, Ralph și Vanellope ajung să se bazeze pe cetățenii internetului -netățenii – ca să-i ajute să-și găsească drumul, inclusiv pe un antreprenor al unui website, pe nume Yesss (vocea lui Taraji P. Henson), care e algoritmul de bază, inima și sufletul site-ului de tendințe “Buzztube.”

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:20

Sambata, Duminica 16:00

Aquaman 3D

Regia: James Wan

Cu: Jason Momoa, Amber Heard

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 148 min

Rating: AP12

“Aquaman” îl aduce pe Jason Momoa în rolul lui Arthur Curry, alias Aquaman. Momoa îl descrie pe Curry ca fiind “jumătate om, jumătate zeu”. Poate să respire sub apă, să comunice cu creaturile mării și, pe deasupra, este superputernic. Geoff Johns spune că e “un om prins între două lumi, dar care are responsabilitatea de a le proteja pe amândouă…”

Vineri pana Joi 18:10