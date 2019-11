Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 15 – 21 noiembrie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 noiembrie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Doctor Sleep Avanpremiera

Regia: Mike Flanagan

Cu: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Cliff Curtis

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 157 min

Rating: IM 18

Iremediabil traumatizat de experiența trăită în copilărie, Dan Torrance a încercat toată viață să-și găsească pacea. Însă acea pace este spulberată atunci când o întâlnește pe Abra, o adolescentă curajoasă, înzestrată cu aceeași „strălucire” supranaturală ca el. Disperată și speriată, micuța apelează la ajutorul lui Dan pentru a se apăra de nemiloasa Rose The Hat și adepții ei care se hrănesc cu „strălucirea” celor inocenți pentru a-și câștiga nemurirea.

Joi 20:40

Depeche Mode: Spirits in the Forest

Regia: Anton Corbijn

Cu: Dave Gahan, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, Andrew Fletcher, Peter Gordeno

Gen Film: Biografic, Musical

Durată: 100 min

Rating: AG

Pe 25 iulie 2018, dupa ce a incantat peste 3 milioane de fani in peste 130 de spectacole, Depeche Mode si-a încheiat Global Spirit Tour cu o ultima performanta speciala la faimosul Waldbuhne din Berlin („Forest Stage”). Spirits in the Forest surprinde nu numai acel spectacol live, dar se concentreaza si pe povestile a sase fani speciali din multime in acea noapte.

Joi 19:00

Midway / Bătălia de la Midway

Regia: Roland Emmerich

Cu: Woody Harrelson, Mandy Moore, Patrick Wilson, Luke Evans

Gen Film: Actiune, Drama, Istoric, Razboi

Durată: 143 min

Rating: AP 12

O producție grandioasă, „Bătălia de la Midway” urmărește povestea adevărată a incredibilei victorii purtate de curajoșii piloți și comandanți de pe flota americană care, deși depășiți numeric, au reușit să învingă un adversar incredibil de puternic. Luptând pentru democrație și libertate, armata SUA a distrus flota japoneză în bătălia de la Midway, o confruntare epică purtată în aer și pe apă care i-a condus pe Aliați către victorie și a schimbat cursul istoriei în Pacific în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial.

Vineri pana Joi 21:00

The Grand Challenge: Le Mans ’66 / Marea provocare: Le Mans ’66

Regia: James Mangold

Cu: Christian Bale, Matt Damon

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Sport

Durată: 158 min

Rating: AG

Câștigătorii premiului Oscar, Matt Damon și Christian Bale sunt protagoniștii filmului Marea provocare: Le Mans ’66. Filmul este bazat după o poveste adevărată, inspirată din viața lui Carroll Shelby (Damon), un designer revoluționar al industriei americane de mașini și a neînfricatului șofer britanic Ken Miles (Bale). Ei s-au luptat cu birocrația corporatistă, cu legile fizicii, cât și cu propri demoni pentru a putea construi o mașină de curse revoluționară pentru compania Ford Motor Company. Astfel, au reușit să detroneze titlul deținut de Enzo Ferrari în cadrul cursei de 24 de ore din Franța din 1966, pe pista Le Mans.

Vineri pana Miercuri 20:40; Joi 18:30

Last Christmas / O nouă poveste de Crăciun

Regia: Paul Feig

Cu: Emilia Clarke, Emma Thompson, Henry Golding, Michelle Yeoh

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Kate (Emilia Clarke) bântuie fără sens prin Londra pe fondul colindelor de Crăciun, și e toată un mănunchi de decizii neinspirate, consecință directă și enervantă a jobului ei de Elf într-un magazin cu tematică de sezon. Tom (Henry Golding) pare prea bun ca să fie adevărat când intră în viața ei și începe să pătrundă în adâncul sufletului ei. Dar, uneori trebuie să lași zăpada să cadă unde vrea ea, trebuie să-ți asculți inima, și… trebuie să crezi.

Vineri pana Joi 21:30

Cinderella and the Secret Prince 3D / Cenușăreasa și prințul misterios

Regia: Lynne Southerland, Paulette Victor-Lifton

Cu: Cassandra Morris, Chris Niosi, R. Martin Klein, Tony Azzolino, Kirsten Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantatic

Durată: 95 min

Rating: AG

Cenușăreasa descoperă un secret care o va tulbura: o vrăjitoare malefică l-a transformat pe prinț într-un șoricel, și l-a înlocuit cu o sosie. Acum, Cenușăreasa și prietenii ei sunt hotărâți să-l salveze pe prințul adevărat, și să-l ajute s-o învingă pe vrăjitoarea cea rea.

Dublat: Vineri pana Miercuri 14:10; Joi 13:50

C’est quoi cette mamie?! / A-nnebunit bunica!

Regia: Gabriel Julien-Laferrière

Cu: Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic

Gen Film: Comedie

Durată: 104 min

Rating: AP 12

După doi ani de conviețuire fericită, tribul de 7 frați și surori vitregi trebuie să plece din apartamentul spațios în care locuiesc, înainte de începerea anului școlar. În timp ce fiecare pleacă în vacanța de vară cu părinții lui, Gulliver, mezinul familiei, e trimis singur la bunica lui, care locuiește la mare. Dar excentrica bunică Aurore nu se pricepe deloc să aibă grijă de copii, și preferă să petreacă non-stop, decât să stea cu ochiul pe nepoțelul ei… Îngrijorați, frații lui Gulliver decid să vină să-l “salveze” de mamaia care pare că a înnebunit. Va fi începutul unei revoluții, căci bunica vrea s-o ardă cool, dar nepoții sunt hotărâți să-i facă viața grea!

Vineri pana Miercuri 17:15; Joi 14:20

El reino / Jocuri de putere

Regia: Rodrigo Sorogoyen

Cu: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Luis Zahera, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 137 min

Rating: AP 12

Jocuri de putere prezintă elita politică într-un mod inedit, prin ochii unui politician corupt care luptă să supraviețuiască după ce s-a lăsat condus prea mult timp de interesele personale și ale partidului. După ce presa publică dezvăluiri despre ilegalitățile pe care le-a comis, partidul caută să arunce întreaga vină pe umerii lui. Cât de departe este dispus să meargă pentru a nu da puterea din mână?

Vineri pana Miercuri 14:45

Maria, Regina României

Regia: Alexis Sweet Cahill

Cu: Roxana Lupu, Daniel Plier, Adrian Titieni

Gen Film: Drama

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Un film cât o istorie, o poveste bazată pe fapte reale ce are în prim plan figura marcantă a Reginei Maria. Regăsim o Românie devastată de Primul Război Mondial. Măcinată de boală, ținută captivă foametei și deznădejdei, soarta politică a țării este extrem de controversată.

În primăvara anului 1919, Regina Maria pleacă la Conferința de Pace de la Paris să-i înfrunte pe cei mai puternici lideri ai lumii și să lupte pentru o Românie Mare.

Vineri pana Miercuri 19:20; Joi 16:20

Norm of the North: King Sized Adventure / Norm de la Polul Nord: O aventură urieșească

Regia: Richard Finn, Tim Maltby

Cu: Michael Dobson, Simon Hayama, Cole Howard, Maya Kay, Andrew Toth

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantatic

Durată: 95 min

Rating: AG

Întregul Nord zumzăie de pregătirile febrile pentru nunta bunicului lui Norm. Dar ceva necurat se petrece în Munții Cețoși, așa că Norm își adună prietenii ca să cerceteze îndeaproape ce se întâmplă acolo. Așa dau peste Jin, un areholog care a aterizat forțat în timp ce încerca să recuperez un artefact antic care fusese furat de fostul său partener, Dexter. Rănit și slăbit după accident, Jin îi cere lui Norm să-i promită că va recupera el prețiosul obiect antic și că i-l va duce nepotului său, Chen, la Universitatea din Beijing. Norm este acum într-o cursă contracronometru, căci trebui să găsească artefactul, să îl livreze, dar și să ajungă la timp la ceremonia nunții bunicului său.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:50; Joi 12:30

Terminator: Dark Fate / Terminator: Destin întunecat

Regia: Tim Miller

Cu: Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Natalia Reyes

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 133 min

Rating: N15

Întoarsă de departe, Sarah Conner face echipă cu câţiva agenţi pentru a lupta împotriva lui T-1000.

Vineri pana Miercuri 18:30; Joi 18:10

Salma’s Big Wish / Salma și misterul cărții magice

Regia: Carlos Gutiérrez Medrano

Cu: Dino Andrade, Memo Aponte

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 92 min

Rating: AG

În orașul mexican Santa Clara trăiește Salma, o fată de 16 ani, orfană, care nu și-a cunoscut părinții biologici. Singura poveste care i s-a spus toată viața este că aceștia au abandonat-o. De când se știe, Salma nu a încetat să caute indicii despre identitatea lor și locul în care i-ar putea găsi, dar nu a descopeit nimic. Asta, până într-o zi când găsește o carte specială, plină de povești despre Santa Clara și istoria locuitorilor de acolo. Înarmată cu această carte magică, Salma pornește într-o aventură împreună cu cei doi prieteni ai ei, extraordinar de sufletiști, Jorge și Pedro, pentru a găsi veriga lipsă din istoria ei personală și pentru a-și cunoaște părinții pierduți demult.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

The Addams Family 3D / Familia Addams

Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Cu: Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Oscar Isaac, Finn Wolfhard, Allison Janney, Aimee Garcia

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 93 min

Rating: AG

O comedie de acţiune ce va spune povestea membrilor familiei Addams, ale căror vieţi încep să fie serios afectate odată ce sunt puşi faţă în faţă cu şireata gazdă a unui reality-show, în vreme ce se pregătesc de o mare reuniune de familie, pentru a sărbători un eveniment major, în stilul caracteristic clanului Addams.

De Halloween, clanul Addams revine așadar pe marile ecrane într-o nouă comedie de animație cu cea mai bizară familie din cartier. Amuzantă, extravagantă, de-a dreptul iconică, familia Addams redefinește ce înseamnă să fii un bun vecin.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:20; Joi 12:15

Countdown / O aplicaţie de coşmar

Regia: Justin Dec

Cu: Charlie McDermott, Anne Winters, Elizabeth Lail

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 95 min

Rating: N15

O aplicație de telefon care arată când va muri persoana care o accesează se transformă dintr-o virală amuzantă într-o reală amenințare. Același lucru i se întâmplă unei asistente medicale care află că mai are de trăit 3 zile și trebuie să lupte cu timpul, dar și împotriva unei creaturi malefice aflate pe urmele ei.

Vineri pana Miercuri 16:15

Maleficent: Mistress of Evil 3D / Maleficent: Suverana Răului

Regia: Joachim Rønning

Cu: Juno Temple, Ed Skrein, Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 125 min

Rating: AG

La câţiva ani după cele petrecute în Maleficent, aventura fantastică continuă. Maleficent 2 va explora şi mai mult relaţia complexă dintre purtătoarea înfricosătoarelor coarne şi cea care urmează să devină în curând Regină. Noi alianţe se formează şi noi antagonişti apar în lupta pentru protecţia regatului Moors şi a creaturilor magice ce-l populează.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:50; Joi 14:10

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 18:10; Joi 16:40

Joker

Regia: Todd Phillips

Cu: Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Marc Maron, Zazie Beetz

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 127 min

Rating: N15

Studiul unui personaj disprețuit de societate care devine nu doar un sumbru caz social; ci și o poveste moralizatoare. Robert de Niro apare în rolul unei gazde de talk-show care îl face pe Joker să își piardă mințile. În King of Comedy, personajul lui De Niro, comediant ratat, răpea pe un moderator de succes, dar de data aceasta rolurile se vor inversa: De Niro va fi moderatorul plin de el.

Vineri pana Miercuri 16:00; Joi 15:45

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.