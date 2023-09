Profesor universitar la ASE, despre impozitarea ”ticăloșilor” din bănci: „Este o taxă pe cetățenii care s-au angajat în fața unei bănci pentru a avea o casă”

Despre impozitarea băncilor și despre cum aceste taxe la va simți la buzunar tot cetățeanul de rând, a vorbit Cristian Păun, profesor universtar la ASE București, originar din Alba, într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare.

„Despre impozitarea ”ticăloșilor” din bănci: Măsura cu impact direct și imediat asupra buzunarului unor cetățeni va fi cea cu impozitarea băncilor cu 1%. Băncile vor pune instantaneu această taxă în dobândă.

Această taxă NU este o taxă pe bănci. Este o taxă pe cetățenii care, din lipsă de resurse, s-au angajat sau doresc să se angajeze în fața unei bănci pentru a avea o casă. Nu una de lux, în cele mai multe din cazuri. În general, mulți sărmani care au buget lunar limitat în care să îndese aceste rate la bănci.

Am făcut niște simulări ca să vedeți ce impact are această aberație fiscală.

Am plecat de la un credit de 50.000 EUR, echivalentul în lei de 250.000 lei. Dobânda prezentă (bazată pe IRC) are valoarea de 7%. Impozitul ar ridica instantaneu la 8%. Am luat în discuție un credit ipotecar pe 30 de ani (Poza 1).

Dobânda totală plătită în absența acestei taxe este de 348.772 lei. Cu această taxă, dobânda va crește instantaneu la 410.388 lei. Diferența este, nici mai mult, nici mai puțin de 61.616 lei, echivalentul la 12.323 Euro (la cursul de acum). 12.323 Euro doar de la acest 1% în plus la dobândă (poza 2).

Lunar, această diferență pleacă de la o rată inițială de 1.458 lei / lună care, cu aplicarea taxei de 1% în dobândă, devine 1.834 lei / lună. O diferență de 376 lei / lună în plus. Echivalentul a 75 de euro / lună (la un curs de acum).

Concluzia vă las să o trageți singuri! Ciolacu: Nu va fi afectat niciun român de aceste taxe!”, a scris Cristian Păun pe Facebook.