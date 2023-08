Productivitatea angajaților din Alba nu aduce salarii considerabile. Veniturile, cu 1.139 de lei sub media la nivel național

Comisia Națională de Strategie și Prognoză publica în luna martie a anului curent un raport privind contribuția fiecărui județ la formarea Produsului Intern Brut Național și valoarea PIB/cap de locuitor, adică productivitatea pentru lucrătorii din economie.

Județul Alba se situează în clasamentul CNSP pe locul 20 din 41 în ceea ce privește ponderea economiei județene, a PIB local, în formarea PIB național, dar pe locul 8 din 41 în ceea ce privește PIB/locuitor. Pentru cei care nu știu, Produsul Intern Brut este este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an.

Deci PIB este produs în marea lui majoritate în mediul privat, deși exista și societăți cu capital de stat sau mixt. Dar acestea sunt destul de puține în județul Alba. Cu toate acestea, ca indicator macroeconomic, PIB se calculează și per capita, incluzând aici toți locuitorii, nu doar pe cei care îl produc efectiv.

Județul Alba are un PIB/locuitor de 99,7% din media națională, cum am scris, locul 8 din 41 la nivel național. Stăm bine, am zice! Numai că datele Direcției Regionale de Statistică Alba arată că salariul mediu brut în economia județului Alba este de 6090 lei/lună în luna mai 2023, ultima pentru care DRS Alba avea date. Pentru aceeași lună mai 2023, salariul mediu brut la nivel național este de 7.229 lei/lună, ceea ce ne arată o diferență de 1.139 de lei/lună în defavoarea angajaților din economia județului Alba. Altfel spus, muncesc bine, dar sunt plătiți prost!

Și asta într-un județ care se mândrește cu mari investiții străine, cu exporturi la nivel ridicat… Dar este și un județ unde este greu să faci naveta pe anumite trasee, ceea ce înseamnă că unii oameni ar putea munci, dar nu pot pentru că nu pot ajunge la muncă, dar și că avem localități care mor pur și simplu din punct de vedere economic și social tot pentru că naveta cu un serviciu public de transport (adică o navetă ieftină) nu este posibilă. Oamenii aceia se vor mulțumi cu locuri de muncă prost plătite sau pur și simplu îngroașă rândurile lucrătorilor familiali, un eufemism pentru șomerii din agricultură.

Detaliind pe domeniile luate în calcul de DRS Alba să spunem că media de 6090 lei/lună brut adică 3.933 lei/lună net era format astfel:

Agricultură și Silvicultură – 5.556 lei lună brut adică 4.123 lei/lună net;

Industrie și Construcții – 6.221 lei lună brut adică 4.195 lei/lună net;

Servicii – 6003 lei/lună brut adică 3.633 lei /lună net.

Mult, mult mai puțin decât se câștigă în sectorul bugetar unde salariile cresc și tot cresc pe motiv că au crecut prețurile, ultima majorarea este cea de 20% dată de Consiliul Județean Alba instituțiilor subordonate (după o altă majorare de 14,8 % dată la sfârșitul anului trecut). Dar prețurile au crescut și pentru mediul privat, unde, ca să poată crește sau menține salariile din mediul bugetar, guvernul (care are reprezentații lui la vârful instituțiilor județene, nu e ca și cum ar fi entitați care nu comunică și conlucrează) pregătește o majorare a taxelor care taie orice speranță a angajaților din privat că ar putea avea șansa unei majorări salariale.

Anca DINICĂ