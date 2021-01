Prins beat la volan de DOUĂ ORI în aceeași zi: Un hunedorean s-a ales cu două dosare penale în Alba Iulia

Un bărbat de 59 de ani, din municipiul Hunedoara a fost depistat de polițiștii din Alba Iulia de două ori în decurs de două ore, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 9 ianuarie 2021, în jurul orei 19,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un bărbat de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele său, a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Două ore mai târziu, un echipaj de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-a depistat pe bărbat în timp ce conducea același autoturism, pe strada Septimiu Severus din Alba Iulia.

De data aceasta, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost din nou condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei.

Față de bărbat, a fost întocmit un nou dosar penal, pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.