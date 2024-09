Primăria municipiului Sebeș achiziționează două autovehicule electrice hibrid, plug-in. Licitația, lansată pe SEAP

Primăria municipiului Sebeș urmează să achiziționeze două autovehicule noi cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in). Licitația de peste 200.000 de lei a fost lansată recent pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Investiția face parte din „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic”, 2020-2024

Potrivit caietului de sarcini, ofertantul să fie autorizat de către producătorul mărcii auto ofertante, privind vânzarea, distribuția și asigurarea mentenanței (service) în perioada de garanție.

Descrierea vehiculului

Putere maxima: 250 CP Propulsie: Benzină și electric plug in (Hybrid PHEV) Transmisie: Automată Tracțiune: Față Viteza maxima: 200 km/h Norma emisii: S6.2 PHEV Tip motor: 2.5 1 PHEV Consum carburant in L/100 km, in regim mixt WLPT : 0.9-1.2 L/100 km.

Autonomie în mod electric, combinat: min.60 km.

Culoare: negru

Opțiuni si accesorii:

-Aer condiționat automat cu reglare pe 2 zone

-Asistent pentru condus

-Cameră video pentru mers în marsarier

-Computer de bord

-Consolă centrală cu cotieră

-Covorașe față /spate

-Faruri cu aprindere automată

-Frână de parcare electrică EPB

-Geamuri acționate electric față / spate

-Instrumental de bord digital

-Lumini de zi tip LED – DTRL

-Oglindă retrovizoare electrocromată (interioară)

-Oglinzi exterioare electrice, încălzite, pliabile

-Pilot automat

-Selector moduri de conducere

-Senzori de parcare față / spate

-Sistem de asistare la menținerea benzii de rulare

-Sistem de asistență pre-coliziune

-Sistem de frânare automata de urgență

-Sistem multimedia:ecran central cu touchscreen, sistem navigație

-Ștergătoare de parbriz cu sensor de ploaie

-Tapițerie material textil

-Kit de reparație pană.

Valoarea totală estimată fără TVA este de 292.400 RON.

