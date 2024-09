Cantina liceului „Corneliu Medrea” din Zlatna va fi modernizată și reabilitată energetic. Licitația de peste 1 milion de lei, lansată pe SEAP

Administrația orașului Zlatna a lansat recent, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația care prevedere creșterea eficienței energetice la cantina liceului „Corneliu Medrea” din oraș.

Finanțarea provine de la Administrația Fondului pentru Mediu. În principal se vor efectua lucrări de izolare termică și de reparații generale și de renovare.

1. Principalele lucrări de intervenție:

-Izolarea termică a fațadei

-Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

-Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare.

-Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire.

-Instalarea unui sistem de distribuție a apei calde de consum.

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu.

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalații cu captatoare solare termice pentru prepararea apă caldă de consum, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă, instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrală pe biomasă sub formă de peleți, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

-Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică.

-Montarea echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuate cu comandă locală.

Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri:

-Reabilitarea instalației de iluminat constă în inlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat, înlocuirea întrerupătoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat și înlocuirea siguranțelor aferente circuitelor de iluminat.

-Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață, corpuri de iluminat ce vor fi dotate cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie.

Valoarea totală estimată a investiției, fără TVA este de 1.204.081 RON. Data limită până la care se pot depune ofertele este 23.09.2024, ora 15:00.

