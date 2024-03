Primăria Lopadea Nouă modernizează drumurile din Beța și Asînip

Locuitorii din Beța, localitate aparținătoare comunei Lopadea Nouă, scapă de blestemul noroaielor în care au stat sute de ani. La fel ca și în Asînip, o altă localitate administrată de Primăria comunei Lopadea Nouă, în Beța au început lucrările de modernizare a drumurilor interioare.

Administrația publică locală din comună ne-a informat că a obținut, prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” o finanțare de aproximativ 9.000.000 de lei menită să crească gradul de confort al locuitorilor celor două localități prin modernizarea străzilor interioare.

La această oră, în cele două localități se lucrează la rigole și accesele spre proprietăți și, totodată, au fost așternute straturile de piatră care vor fi suportul covorului asfaltic ce le va acoperi.

„Suma este împărţită aproape egal între cele două localități. Pentru Beța avem alocați 4.402.045 de lei, la care administrația a mai contribuit cu 87.200 de lei pentru consultanță și dirigenția de șantier. La Asînip avem alocați, prin programul Național de Investiții «Anghel Saligny», 4.466.238,93 de lei, iar noi, administrația, avem o participare pentru consultanță și dirigenție de şantier de 101.200 de lei.

Durata de executare a lucrărilor de pe cei peste 2,5 kilometri de drumuri este de 12 luni. sperăm ca acestea să fie terminate mult mai devreme astfel încât, la toamnă, locuitorii din Beța și Asînip să se poată bucura de binefacerile asfaltului. Sistemul rutier va avea o lățime de 4 metri plus acostamente, o structură standard formată din balast nisipos, balast, piatră spartă, un strat bituminos de 6 cm, peste care se așterne un covor asfaltic de 4 centimetri. În acest an atât putem să facem pentru cele două localități. Aceasta nu înseamnă că am terminat.

În funcție de modul în care reușim să prindem finanțări, lucrările de modernizare vor continua până la modernizarea totală a drumurilor interioare atât în cele două localități, cât și în celelalte pe care le avem în administrare” ne-a declarat Marian Indreiu, primarul comunei.

foto: arhivă

