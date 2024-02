Primăria comunei Mogoș achiziționează un tractor și echipamente pentru situații de urgență. Licitația de peste 300.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Mogoș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui tractor auto forestier, în cadrul proiectului „Achiziție utilaje pentru situații de urgență, comuna Mogoș, județul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 302.092.93 de lei.

Prezentul proiect presupune achiziționarea unui tractor cu încărcător frontal, a unei vidanje și a unei sararite, propulsate ambele de către tractor, ce vor fi folosite de Primărie pentru rezolvarea unor probleme cauzate de situații de urgență apărute pe raza comunei Mogoș, județul Alba, pentru a interveni în rezolvarea acestora pentru îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație și asigurarea accesului la serviciile de bază.

Unul din obiectivele fundamentale al intregii activitati desfășurate la nivelul Primăriei Comunei Mogoș, vizează creșterea calitatii vieții cetățenilor și eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență în vederea menținerii stării de normalitate a vieții locuitorilor comunei.

Tractorul urmând a fi utilizat, cu ajutorul încărcătorului care se propune a se achiziționa, în vederea eliberării drumurilor comunale, stradale și accesul la proprietățile cetățenilor din comuna Mogoș, în perioadele ploioase, cu inundații și alunecări de teren.

De asemenea este destinat la transportul deșeurilor menajere colectate de pe albiile văilor de pe raza UAT MOGOS, transport vidanjei pentru serviciile de stingere a incendiilor si asigurarea de apa pentru animale aflate în criză de apa in perioadele de seceta si irigarea spatiilor verzi din domeniul public.

Prin achiziția vidanjei, pe o osie, propulsata cu ajutorul tractorului, se vor rezolva unele probleme aparate in cazul situațiile de urgenta, respectiv: inundatii, prin vidanjarea apelor din locuințele oamenlor din comunitate, din fântâni, precum si asigurarea apei in cazul apariției unor incendii in comuna MOGOS, precum întreținerea spatiilor verzi din comuna MOGOS, prin irigare pe perioada de vara.

Prin achiziția sararitei, atașata de tractorul propus, se asigura distribuirea de material antiderapant (sare si nisip) pe dramurile comunale si rețelele stradale din commune MOGOS, pe perioada anotimpului rece, când apar ingheturi si drumurile sunt foarte greu practicabile, fiind o zona cu diferente de relief foarte mari, formata din 21 de sate, cu distante marți intre ele, o rețea de 44 km de dramuri comunale si agricole, aflate in domeniul public al comunei MOGOS, in întreținerea UAT MOGOS, din care 17,5 km asfaltate, 8 km pietruite, iar restul sunt de pamant.

Încărcătorul frontal care se se dorește a fi achiziționat se va utiliza in vederea încărcării materialului atinderapant, trasportul deșeurilor menajere colectate de pe albiile văilor din comuna MOGOS, incarcare resturi vegetale rezutate in urma curățirii șanțurilor si toaletarii arbuștilor aflati pe raza dramurilor si pot periclita siguranța circulației, etc.

De asemenea se mai utilizează și la îndepărtarea aluviunilor lemne, pietre, pamant, rezultat in urma inundațiilor si alunecări de teren. Acest încărcător frontal va avea un sistem de prindere pe tractor și va avea o cupă.

