Primăria Alba Iulia sare în ajutorul refugiaților din Ucraina: Câți oameni pot fi cazați și de unde vin banii

„Moscova nu crede în lacrimi. Le provoacă! Alba Iulia, pe de altă parte, este gata să șteargă lacrimile și să aline, întrucâtva, durerea fraților ucraineni.

În cursul acestei dimineți am transmis o adresă oficială Ministerului Afacerilor Externe al României, prin care ne angajăm să cazăm, în orașul nostru, într-o primă fază, aproximativ 70 de refugiați din Ucraina. Am identificat câteva locații care aparțin Municipiului Alba Iulia (baze sportive, locuințe sociale, etc.) unde vom putea să îi primim pe cei care vin în România, fugind din calea unui război nedorit, barbar și lipsit de orice rațiune.

De asemenea, putem să mărim aceste capacități, pentru alte 100 de persoane, asigurând totodată și hrana și eventual îngrijiri medicale sau socio-medicale pentru aceștia, prin transferarea unei sume din bugetul local dedicat evenimentelor.

Am luat legătura cu Ambasada Ucrainei la București și cu Ambasada României la Kiev pentru a ne exprima solidaritatea și suportul nostru, iar în cele din urmă am transmis o scrisoare și către reprezentanții Primăriei din Lutsk, oraș din Ucraina înfrățit cu noi încă din 2016. Alba Iulia vă primește cu brațele deschise!

Vreau ca noi, albaiulienii, sa fim printre primii români care își deschid brațele și inimile pentru a-i ajuta, primi și găzdui pe ucrainenii nevinovați care își feresc copiii din calea războiului. Consider că, în această perioadă grea, în acest război pe care nimeni nu îl credea posibil sau de asemenea anvergură, putem și trebuie să ne arătăm solidaritatea cu cei care fug din calea morții.” , a transmis primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.