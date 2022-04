VIDEO: 1 MAI. Cum se sărbătorea Ziua Muncii pe vremea lui Ceauşescu: manifestaţii grandioase cu mii de muncitori şi ţărani. Ce se mai păstrează în ziua de azi

Povestea Roxanei Marc, o tânără din Alba care face minuni cu mâinile sale pe masa de masaj: „Dacă nu erai tu, ajungeam iar la operație!”

Roxana Georgiana Marc, o tânără de 21 de ani, din Teiuș, ne împărtășește câteva cuvinte despre cariera pentru care a prins o dragoste adâncă: cea de maseur și terapeut spa. Într-un interviu acordat ziarului „Unirea”, tânăra a vorbit despre începuturile sale în lumea masajului, precum și despre experiențele pe care ea le-a avut cu propriii clienți.

– Roxana, cum te-ai hotărât să devii masor și terapeut SPA?

– M-am întâlnit cu terapia prin masaj undeva prin primăvara lui 2011, pe când urmam un tratament medicamentos extrem de dureros, care s-a extins până la 5-6 luni. Am avut mari probleme de sănătate, urma să fiu programată la operație în vara respectivă, însă Universul avea alte planuri cu mine. Îmi aduc aminte foarte bine seara de miercuri în care am ieșit cu mama mea de la tratament, aveam dureri mari, iar ea îmi spunea să mă grăbesc să ajungem acasă cât mai repede. Era un sentiment ciudat între noi, cred că nici ea nu își dădea seama, dar acest Univers voia să ne grăbim ca să putem întâlni o veche cunoștință de familie care ne-a îndrumat spre un terapeut. Ce vreau să spun de fapt e că, dintr-o oarecare coincidență, în acea seară mama a întâlnit-o pe doamna respectivă, care i-a recomandat terapeutul care urma să mă trateze și mi-a făcut programare la masaj, având grijă să merg săptămânal, chiar dacă eu nu prea înțelegeam ce se întâmplă pe atunci. Terapia prin masaj, după două luni, a reușit să mă salveze de la operație. A reușit să obțină ceea ce nu au reușit injectabilele în 6 luni”, a dezvăluit tânăra.

– Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a îmbrățişa această meserie?

– Tehnician maseur poate să devină oricine, însă un adevărat terapeut se naște, nu devine. E nevoie doar de o investiție într-un curs de bază ca să fii tehnician maseur. Dar ca terapeut ai nevoie de mult mai mult de atât. Ai nevoie de dedicare 100%, să fii cu și pentru pacienți, ai nevoie de răbdare și, ceea ce e esențial, e nevoie să simți pacientul atât la nivel psihic, cum se simte, ce simte, cât și fizic, să-i simți și contractura care-i provoacă durere.

În momentul de față sunt studentă în ultimul an la Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie și motricitate specială în cadrul Universității „Babeș – Bolyai” Cluj-Napoca. Iar pe lângă facultate am urmat cursul de bază cu masajul de relaxare și masajul anticelulitic manual, urmând să mă specializez cu masajul terapeutic, masajul terapeutic cu ventuze aplicate atât din plastic, cât și din sticlă încălzite la foc, masajul deep tissue, masajul anticelulitic cu bețe de bambus, masajul cu roci vulcanice, reflexoterapia și fac remodelări corporale prin radiofrecvență sau împachetări anticelulitice. Dar nu o să mă opresc aici.

– Cum a fost întâlnirea cu primul client?

– 15 martie 2021 a fost ziua în care am făcut primii pași în arta masajului. Țin minte cu exactitate amalgamul de emoții care m-au cuprins în acea dimineață, la ora 9.00, când mi-a călcat pragul prima mea clientă. Erau sentimente de nedescris în momente în care doar eu credeam în mine și în ceea ce pot să fac.

În prezent oscilez Alba-Cluj. Lucrez într-un centru spa în Cluj-Napoca ca terapeut spa, dar fac și deplasări la domiciliu pentru persoanele cărora timpul nu le permite să meargă la un salon, atât în județul Alba, cât și în Cluj”.

– Există vreun moment din practicarea meseriei de care să-ţi aduci aminte cu drag?

– Cele mai frumoase momente sunt atunci când clienții mei se ridică de pe masa de masaj și îmi spun adesea: „ai mâini de aur”. Dar am două mari momente de mândrie, să spun așa, când am simțit că încep să-mi depășesc condiția. La sfârșitul anului 2021, mi-a călcat pragul o doamnă cu spondiloză cervicală, hiperlordoză lombară, hipertonie musculară și dureri enorme care o împiedicau să-și realizeze treburile casnice. Țin mine că îmi spunea că are nevoie de ajutorul soțului ei pentru a reuși să își îngrijească părul, avea dureri prea mari pentru a putea ridica suficient mâinile. A venit la mine la masaj circa două luni, timp în care nu îmi spunea prea multe despre cum se simte, iar înainte de Crăciun, a ținut neapărat să îmi arate cum își prinde singură părul, cum se leagă la șiret singură. A exclamat: „Dacă nu erai tu, ajungeam iar la operație!”. A fost cel mai frumos cadou de Crăciun. Iar alt moment în care mi-a plâns inima de fericire a fost când un domn a venit la mine aproape în cârje, iar după masaj a plecat în pași de dans.

– E o meserie satisfăcătoare din punct de vedere financiar?

– Aș fi ipocrită dacă aș zice că satisfacțiile financiare ale unui terapeut spa sunt modeste. Cu cât ești mai bun și cu cât aduci un serviciu nou în meseria ta, cu atât veniturile sunt mai mari (la fel și costurile). Nu e greu dacă iubești ceea ce faci, dar mai sunt și momente în care ajungi să lucrezi 12 ore pe zi.

– Care sunt planurile de viitor, căci ne-ai spus deja că nu te oprești aici?

– Cel mai mare vis al meu este să am brandul propriu pe un centru de terapie care să ofere atât servicii de remodelare corporală, cât și terapie alternativă. Nu îmi doresc ceva simplu, dacă îmi doream asta, deja îl aveam. Îmi doresc ca oamenii să învețe că putem să tratăm și fără medicamente și operații. Urmează ca în vara aceasta să urmez cursul pentru drenaj limfatic, curs pentru manipularea fasciei și să particip la seminarii de prezentare a aparatelor de remodelare corporală. Iar pentru anul 2023 îmi propun să urmez cele 3 module are cursului Yumeiho.

Și în 3 ani ne vom întâlni la inaugurarea centrului meu, pentru a vă ajuta să scăpați de durere, pentru că m-am născut pentru asta și trăiesc pentru asta. Dar să nu uităm că durerea prin durere se scoate.