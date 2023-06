Prețul alimentelor, la nivel mondial, în luna mai se află la minimul ultimilor doi ani. Ce a determinat să se ajungă la situația actuală

În luna mai, indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut, fiind la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, în urma unor diminuări semnificative privind prețurile uleiurilor vegetale, cerealelor și lactatelor, care au anulat majorările de prețuri la zahăr și carne, conform FAO, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.

În luna mai a acestui an,acest indice a scăzut cu 2,6% comparativ cu luna aprilie, până la 124,3 puncte, de la nivelul revizuit de 127,7 puncte înregistrat în luna aprilie. Valoarea din luna mai este cea mai redusă înregistrată de indicele calculat de FAO după luna aprilie 2021 şi face ca indicele general să fie cu 22% sub maximul istoric atins în luna martie 2022, imediat după debutul invaziei ruseşti în Ucraina.

Potrivit agenţiei cu sediul la Roma, scăderea din luna mai s-a datorat în principal unei diminuări cu 8,7% a preţurilor la uleiuri vegetale. În prezent preţurile la aceste produse sunt, în medie, cu 48,2% sub cel atins în urmă cu un an. De asemenea, preţul cerealelor a scăzut cu 4,8% comparativ cu luna aprilie, graţie unui declin de 9,8% la porumb, ca urmare a unor prognoze favorabile de producţie dar şi unei cereri reduse de import. Preţurile la grâu au scăzut şi el cu 3,5%, graţie unor livrări solide dar şi prelungirii acordului internaţional privind exporturile Ucrainei via porturile de la Marea Neagră.

Pe de altă parte, preţul mondial al zahărului calculat de FAO a crescut pentru a patra lună consecutivă, cu un avans de 5,5% faţă de luna aprilie, şi a ajuns la un nivel care este cu aproape 31% peste cel înregistrat în urmă cu un an. Potrivit FAO, scumpirea zahărului reflectă livrările globale limitate şi impactul fenomenului meteo El Nino asupra culturilor de trestie de zahăr din următorul sezon.

Separat, FAO a dat vineri publicităţii un nou raport cu privire la cererea şi oferta de cereale. FAO prognozează că, în 2023, producţia mondială de cereale ar urma să fie 2,813 miliarde de tone, în creştere cu 1% comparativ cea din 2022, graţie unor preconizate majorări de producţie la porumb, orez şi sorg, în timp ce producţiile de grâu şi orz ar putea să fie mai mici faţă de cele din 2022.

În localitatea Moțăței din județul Dolj, se află cea mai mare cultură de bujori din România cafre se întinde pe o suprafață de 13 hectare.

Proprietarul fermei a plantat suprafața în urmă cu patru ani iar acum culege roadele, la propriu. Terenul a fost plantat cu 35 de soiuri de bujori ai căror bulbi costă între unul și 10 euro.

Peter Rottier, directorul general al fermei, a declarat pentru Știrile TVR, că o astfel de cultură are nevoie de foarte multă apă, ivestiția ridicându-se la până 100.000 de euro pe hectar: ”Avem nevoie de apă, apă multă. Pe hectar, investiția este într 50-100.000 de euro. De la început. E ca la o livadă. În primii 3 ani nu face nimic, doar investiții, muncă etc. și acum începem să facem bani. E greu, dar e destul de profitabil”.