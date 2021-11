Pregatirea corespunzatoare a masinii pentru iarna: Sfaturi utile pentru deplasari sigure in sezonul rece

Odata cu sosirea iernii, schimbarile ce se produc in mediul exterior ii determina pe soferii de pretutindeni sa isi pregateasca corespunzator masinile pentru capriciile sezonului rece. Zapada, inghetul, dar si carosabilul aproape mereu umed sunt lucruri ce ii pot pune pe multi soferi in dificultate, in special pe cei nepregatiti, ce vor fi luati prin surprindere de vremea rea. Siguranta in trafic trebuie sa fie mereu o prioritate pentru toti participanii, de aceea este absolut esential ca pregatirile aferente sa inceapa mereu inainte ca iarna sa isi arate adevarata fata.

De foarte multe ori, atunci cand se vorbeste despre pregatirea corespunzatoare a masinii pentru conditiile de iarna, mintea ne fuge la clasicele anvelope de iarna. Desi acestea sunt in mod cert o parte importanta din procesul de pregatire, mai exista o serie de aspecte c trebuie puse la punct atunci cand ne dorim sa fim soferi cat mai responsabili si sa avem parte de calatorii cat mai linistite. Iata asadar cateva aspecte de pus la punct inainte ca sezonul rece sa isi intre in drepturi.

Remediaza orice problema a masinii

Un lucru pe care multi soferi nu il au in vedere atunci cand iau decizia de a-s pregati automobilele pentru iarna este acela ca amana remedierea unor probleme ale automobilului de care stiu. Este destul de bine stiut faptul ca vremea rece poate amplifica destul de mult probleme preexistente, motiv pentru care reemdierea din timp a acestora este un lucru mai mult decat recomandat. In prezent este atat de simplu sa regasim online pe site-uri ca neobat.ro sau rulmentika.ro, de la clasicii acumulatori, pana la obisnuitele piesele auto. Neglijate aceste mici probleme, nu doar ca pot da adevarate batai de cap in sezonul rece, insa pot fi precursoarele unor defectiuni majore in timp.

Inlocuirea anvelopelor de vara cu cele de iarna

Una dintre cele mai importante schimbari pe care orice sofer ar trebui sa o faca masinii este aceea de a inlocui anvelopele de vara cu cele de iarna. Aceste pneuri sunt concepute dintr-un cauciuc special, ce poate face fata cu brio temperaturilor scazute, oferind totodata si performante de condus ridicate in conditii de iarna. Lipsa anvelopelor de iarna atunci cand pe carosabila se regaseste zapasa sau gheata, se sanctioneaza cu amenda, insa mai presus de acest lucru, risti sa iti pui viata intr-un real pericol.

Verificarea sistemului de franare

Importanta intregului sistem de franare este una de incontestat in conditiile in care este cel mai important sistem de siguranta al oricarei masini. Asadar, inainte ca iarna sa soseasca, este recomandat sa acorzi putina atentie si sistemului de franare, sa inlocuiesti lichidul de frana daca este cazul sau chiar si placutele de frana in situatia in care sunt uzate.

Verificarea luminilor

Luminile din interiorul si exteriorul masinii trebuie de asemenea verificate cu atentie inainte ca iarna sa isi arate adevarata fata, pentru ca asa cum bine stim, vizibilitatea este de foarte multe ori scazuta pe timpul acesteia. Mai mult decat atat, nu uita sa reglezi totodata si farurile si sa le cureti in mod regulat.