Prefectul Nicolae Albu, REACȚIE la acuzațiile USR-PLUS: Acuzațiile dumneavoastră că cei care au luat măsuri noaptea ,,își șterg picioarele pe valorile naționale” e mult prea mult

În vederea unei informări corecte a opiniei publice și având în vedere denigrarea și jignirea aduse de către USR PLUS Alba unor instituții care-și fac datoria, fac următoarele precizări:

Referitor la perioada recentă din jurul datei de 1 decembrie, pot să vă spun că da, s-au desfășurat și festivități la care am participat în cinstea zilei de 1 Decembrie și din respect pentru toți acei oameni deosebiți care au muncit din greu la organizarea lor.

Și aici pot să afirm că, organizarea festivităților a fost rodul colaborării dintre Consiliul Județean Alba, Instituția Prefectului – jud. Alba și Primăria municipiului Alba Iulia cu sprijinul cadrelor MAI și MAPN, precum și a instituțiilor direct implicate în această organizare.

Să nu uităm că în acest an extrem de dificil, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, s-a întrunit în ședințe ori de câte ori a fost nevoie, sâmbete, duminici, sărbători, ziua și noaptea, iar activitatea acestuia a fost una intensă mai ales că nu am fost ocoliți de inundații, pandemie și incendii.

Eu, nu pot decât să plec capul și să le mulțumesc acestor oameni care reprezintă cu cinste instituțiile și autoritățile din județul Alba și care au răspuns mereu „prezent” pentru locuitorii acestui județ.

Referitor la investiții, da, le susțin, și de câte ori sunt invitat, particip la prezentarea/inaugurarea acestora și cred că nu trebuie să ne fie rușine de acest lucru.

Cât privește pandemia, nu am uitat niciodată de ea și dovada o reprezintă tot ceea ce autoritățile și instituțiile județului Alba au făcut pentru cetățenii județului. Nu am ascuns niciodată nimic din ceea ce am făcut pentru ei. Iar dacă din motive întemeiate la solicitarea și recomandarea specialiștilor din domeniul medical a fost nevoie să revenim asupra unor măsuri în folosul sănătății tuturor, am făcut-o indiferent de ora din zi și din noapte.

Din punct de vedere al comunicării, am respectat întotdeauna dreptul de a fi informați, atât presa cât și opinia publică, deși am fost acuzați pe nedrept că nu comunicăm. Așa este, nu am comunicat păreri, opinii sau alte zvonuri așa cum și-au fi dorit alții. Am comunicat lucruri certe, obiective, așa cum au fost ele în realitate chiar dacă pe unii i-au deranjat aceste lucruri și mai ales, din respect, am comunicat doar pe canale oficiale și nu ”pe surse”.

Sunt situații când o analiză se face într-un grup/comitet care la final poate lua o decizie ce nu poate fi neapărat anticipată și adusă la cunoștința cetățenilor din timp.

Și atunci, da, din acest motiv ne putem cere scuze cetățenilor.

Nu contestați carantina, ci modul în care a fost impusă. Am precizat că la baza luării deciziei au stat strict recomandările specialiștilor din domeniul sănătății pentru că da, în acest domeniu, toți cei care nu suntem de specialitate suntem amatori și atunci trebuie să ținem cont strict de recomandările acestora.

Doar în luna noiembrie au fost 16 ședințe extraordinare ale CJSU Alba, dintre care 6 în weekend și chiar seara.

Acuzațiile dumneavoastră că cei care au luat măsuri noaptea ,,își șterg picioarele pe valorile naționale” e mult prea mult.

Oare putem vreunul dintre noi să uităm nopțile când cadrele medicale salvează vieții, când pompierii sting incendii și salvează bunuri și vieți, când sunt prezenți la toate inundațiile și orice alte evenimente ce ne pun viața în pericol, când forțele de ordine veghează la siguranța și liniștea noastră?

Dacă e nevoie să luăm decizii pentru sănătatea și siguranța oamenilor să știți că o vom face indiferent de zi sau noapte.

Și vă mai precizez că, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba sunt reprezentate cu cinste, prin cei 36 membri ai săi, instituțiile cu cel mai important rol din județul Alba. În luarea deciziilor suntem sprijiniți de cei 12 consultanți ai comitetului.

Deci, vă rog, să nu mai aruncați cuvinte grele în instituțiile statului pentru a face o altfel de campanie decât una civilizată și de bun simț.

Cât privesc restanțele prefectului, pot să vă spun că niciodată nu m-am eschivat de la a da informațiile cerute, am răspuns la telefon oricui m-a sunat, indiferent de oră și am oferit lămuriri cu privire la activitatea mea și a instituției pe care o conduc.

Îi reamintesc domnului Beniamin Todosiu – USR PLUS, că atunci când mi-a solicitat informații privind desfășurarea campaniei electorale, i-am răspuns. Și am făcut-o imediat când mi-a cerut-o, seara târziu.

Astfel că, în data 24.11.2020, la ora 20:15, i-am trimis legislația care reglementează toate aspectele legate de desfășurarea campaniei electorale în timpul pandemiei. Și dumnealui, chiar mi-a mulțumit și mi-a urat o seară liniștită, lucru care nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme, dar, de care nu mă plâng.

Cu privire la aceste acuzații de „restanțe”, vă mai precizez că, la un click distanță, dacă este și voință și interes, pe site-ul Instituției Prefectului-jud. Alba, la adresa https://ab.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-parlamentare-2020/ găsiți toate informațiile legate de organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare 2020, precum și întreaga legislație ce reglementează aceste aspect.

Astfel că, pentru un partid cu specialiști în domeniul juridic precum și informatic, care militează pentru digitalizarea României, nu cred că este o problemă identificarea legislației specifice domeniului electoral.

Să ne mai întrebăm unde sunt amatorii?