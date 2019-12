Povestea unui campus preuniversitar, de la investiție de dorit, la obiectiv abandonat. Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-Catolică a recâştigat în instanţă dreptul de folosinţă pentru un teren dat în administrare municipalităţii blăjene

De mai bine de 10 ani, administrația locală din Blaj a avut în folosință un teren de circa 17.000 de mp, primit de la Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-Catolică, în ideea ridicării unui campus școlar preuniversitar. Cum nimic nu s-a înfăptuit în acest sens prin tribunal, biserica a obținut rezilierea contractului de folosință și restituirea terenului, precum și radierea din cartea funciară a dreptului de folosință.

Consiliul local Blaj întrunit în ședință extraordinară luna trecută a decis însușirea sentinței civile a Tribunalului Alba cât și cea a Curții de Apel Alba Iulia prin care s-a admis acțiunea Mitropoliei în contradictoriu cu municipalitatea blăjeană. Iată cum explică administrația locală din Blaj evoluția în 12 ani a ideii de a ridica un campus preuniversitar în „Mica Romă“, de la obiectiv de realizat la unul abandonat. „Pentru obiectivul de investiții Campus Școlar Preuniversitar s-au emis două autorizații de construire, respectiv autorizația nr. 24/02.04.2008 privind organizarea de șantier cu valabilitate 16 luni și autorizația de construire nr. 41/29.05.2008 cu valabilitate 12 luni sau 30 de luni de la data începerii lucrărilor.

Amplasamentul investiției Campus Școlar Preuniversitar a fost predat de Primăria municipiului Blaj către SC Dafora SA Mediaș la data de 2.03.2008 – proces verbal nr. 2, în vederea edificării obiectivului de investiții Campus Școlar Preuniversitar, lucrările urmând a fi finanțate de Guvernul României prin CNI (Compania Naţională de Investiţii – n. red.) în baza HGR. nr. 454/2007. La această dată,15.11.2019, lucrările au fost oprite din anul 2009, obiectivul de investiții nemaifiind finanțat sub nicio o formă de Guvernul României.

Facem precizarea că autorizația de construire a expirat iar indicatorii tehnico-economici nu mai sunt de actualitate în anul 2019, compania SC Dafora SA retrăgându-se de pe șantier datorita neachitării facturilor de lucrări. De asemenea menționăm că între această companie și Liceul Tehnologic «Ștefan Manciulea» Blaj / Ministerul Educației Naționale/Inspectoratul Școlar Județean Alba a existat un litigiu pentru recuperarea sumelor de bani investite și neachitate în acest obiectiv de investiții potrivit cu dosarul civil nr.5748/107/2013 aflat pe rolul Tribunalului Alba, litigiu care s-a finalizat în favoarea SC Dafora SA împotriva pârâtului Liceului Tehnologic «Ștefan Manciulea» Blaj.

Terenul în cauză, pe care este amplasat obiectivul de investiții, este în paragină și neutilizat de peste 10 ani deoarece obiectivul de investiții nu a mai primit nicio finanțare din fonduri ale Guvernului României și în prezent nu poate fi finanțat nici prin POR (Programul Operaţional Regional – n. red.) datorită faptului că municipalitatea nu este proprietar al terenului (condiții ghid de finanțare). Menționăm că la solicitările de finanțare ale acestui obiectiv de investiții transmise atât către Guvernul României prin Ministerul Educației Naționale sau CNI nu s-a primit niciun răspuns favorabil.

Având în vedere cele arătate mai sus se poate constata că toate termenele de finalizare a obiectivului de investiții au fost depășite, obiectivul de investiții fiind practic abandonat iar în acest sens ne încadrăm în prevederile art.4 punctul c) din contractul de folosință gratuită nr. 9592/25.09.2007, unde la art. 4 punctul c) se stipulează: «În situația în care în termen de un an de zile nu sunt începute lucrările de construcție sau dacă acestea sunt întrerupte sau abandonate, mai mult de un an de zile, prezentul contract va fi reziliat». În concluzie, la ora prezentului proiect de hotărâre, obiectivul de investiții Campus Școlar Preuniversitar Blaj este un obiectiv abandonat!

Prezenta notă internă s-a eliberat pentru a fi anexată proiectului de hotărâre în legătură cu poziția Consiliului local al municipiului Blaj în legătură cu sentința civilă nr. 1570/2018 a Tribunalului Alba și decizia civilă nr. 1315/2019 a Curții de Apel Alba Iulia prin care s-a admis acțiunea Mitropoliei Române Unită cu Roma Greco-Catolică în contradictoriu cu U.A.T. Municipiul Blaj și Consiliul Local al Municipiului Blaj”, se arată în documentul citat.