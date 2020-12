Povestea emoționantă a lui Nenea Sandu din Vințu: La un an după ce locuința i-a fost mistuită de flăcări, s-a mutat în casă nouă

Povestea tragică a lui Nenea Sandu a început în 2019, când în ajun de Moș Nicolae un incendiu i-a mistuit locuința în întregime. Unul dintre cei care au sărit imediat în ajutorul bătrânului a postat pe o rețea de socializare o poveste emoționantă la un an de la dezastru.

Bărbatul a povestit că Nenea Sandu nu a uitat de ajutorul pe care i l-a dat, așa că, la un an de la nenorocire, bătrânul l-a sunat să îl invite la noua sa locuință, dorind să afle ce mai face „că nu au mai vorbit demult”.

„În urmă cu un an de zile, un mare necaz s-a abătut asupra lui Baci Alexandru de la Vinț. Căsuța acestuia a ars din temelii, chiar înainte de sărbători. Nenea Sandu a rămas doar cu hainele ce era îmbrăcat. Am citit despre această dramă, dintr-un mesaj postat, chiar de către un Pompier ce a participat la stingerea incendiului. Așa că m-am dus să văd dacă pot ajuta cu ceva. Nu mi-a cerut nimic anume, chiar dacă am insistat, bineînțeles că avea nevoie de multe.. Am ajutat cu ce am putut.

Zilele trecute primesc un telefon de la Nenea Sandu să mă invite la el să văd ce a facut el (aproape singur) și că e bucuros că s-a mutat la noua căsuță construită. Întrebându-l rușinat, daca are nevoie de ceva, acesta îmi zice ca ,nu, este suficient cât l-am ajutat când a avut mare nevoie.. și că vroia să afle dacă sunt bine… că nu am mai vorbit de mult..

Am rămas copleșit de emoții, cum un om care l-ai ajutat o singură dată, îi rămâi prieten pentru toată viața, iar unii care i-ai ajutat mereu, dacă o singură dată nu poti, te vor uita imediat..

Nenea Sandu vă mulțumește tuturor care ați ajutat, în special colegilor mei de la Albalact și prietenului Ionel Negru, Administrator la firma de termopane DEDAPLAST.

Sărbători binecuvantate tuturor!”, este mesajul transmis de tânărul care l-a ajutat pe „Nenea Sandu”.