Polițistul din Cluj care s-a împușcat în cap, a MURIT. Bărbatul era în moarte cerebrală

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 427 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 1 0258861661

PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 2 0744207618

PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0727830112

PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

SC Bardi Auto SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

Pensiunea Casa Buna SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

RSPLAN BIROU DE PROIECTARE SRL ARHITECT CLADIRI 1 0742076688

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ASFALTATOR 1 [email protected]

Pensiunea Casa Buna SRL BUCATAR 2 [email protected]

JD STORE CHAIN SRL CASIER 1 0723433440

AMISYA SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0761785525

S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 25 0258806002

NATIONAL IPURL CONSILIER JURIDIC 1 0731020903

NATIONAL IPURL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0731020903

CLASS EXPERT INVESTMENT S.R.L. ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0752306706

BIROU CONTABIL AUTORIZAT DRAGOMIR VIOLETA CONTABIL 1 0729048772

RUS RAFAEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CRESCATOR-ÎNGRIJITOR DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE SI CARNE 1 0753034822

S.C. REKORD S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258806002

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0720517964

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FEMEIE DE SERVICIU 2 0258806276

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

VIMED COM SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 7 [email protected]

DELPHI ELECTRIC SRL INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE 2 0258811977

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

NATIONAL IPURL LICHIDATOR 1 0731020903

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

DIDIMAR PAPER SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258813611

JD STORE CHAIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0723433440

SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

FUNDATIA ORGANIZATIA CRESTINA IN ACTIUNE OAC LUCRATOR DE TINERET 1 [email protected]

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728014600

S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 25 0258806002

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

SC CONSTRUCTAMA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0755999993

VIMED COM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 7 [email protected]

S.C. ALBA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747622367

PORTEROM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0742009995

SPITCONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0747622367

VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745829530

SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL VÂNZATOR 2 0799933449

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 12 0372568838

POP G. IOAN OVIDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0748920392

Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10 0790229953

MATIAS AMBALATOR MANUAL 2 [email protected]

BEST ROMVETS S.R.L. ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

MATIAS FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

BEST ROMVETS S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

BEST ROMVETS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

BEST ROMVETS S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 0743173073

CEC BANK SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 [email protected]

ELIT SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0729399359

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”LUMEA COPIILOR”BLAJ BUCATAR 1 [email protected]

MONTANA-POPA SRL BUCATAR 4 0258712997

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABUNDIA C&M SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751121944

CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0720259420

S..C VILIDOM SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

S.C.APUSENI TRANSIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0745085042

LUP ELENA „AGRO BISTRA” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 [email protected]

BIROU EXPERT CONTABIL LAZAR C ELENA LUCRATOR COMERCIAL 1 0741511330

S.C.MERA REZIDENTIAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0747310098

S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258806002

GXB CONSTRUCT PIATRA DECORATIVA SRL DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA 1 0742557222

S.C.COMPIL MOTUL SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744546008

SPITALUL ORASENESC CAMPENI MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

VLAD VDL TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0724762423

AVRAM ALIONA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0747493130

MIHAI INTER TRANSPORT SRL CASIER 1 0750722427

POGAN CLAUDIA ANNABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

POGAN CLAUDIA ANNABELLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 [email protected]

PUNCT DE LUCRU CUGIR

EUREST ROM BUCATAR 1 0786306523

EUREST ROM BUCATAR-SEF 1 0786306523

EUREST ROM CASIER 3 0786306523

NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 4 0740562994

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1 0744393975

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

SC HIDROCONSTRUCTIA SA CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 [email protected]

CONSTRUCTUS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0740999323

CONSTRUCTUS SRL FAIANTAR 2 0740999323

CONSTRUCTUS SRL FIERAR BETONIST 2 0740999323

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MACARAGIU 1

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1

SC HIDROCONSTRUCTIA SA MECANIC UTILAJ 1

CATALEYA STORE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0743566066

LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 35 [email protected]

SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 6 [email protected]

CONSTRUCTUS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0740999323

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455

PUNCT DE LUCRU TEIUȘ

SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]