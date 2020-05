Podul peste Valea Orzii, singura legătură rutieră între două zone rezidențiale din Oarda de Sus: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pe masa consilierilor locali

Proiectul se înscrie în cadrul investițiilor destinate infrastructurilor pentru transporturi că suport pentru dezvoltarea integrată a comunităților în vederea dezvoltării durabile. Modernizarea infrastructurii va conduce la sporirea potențialului economic și creșterea condițiilor de siguranță circulației.

În data de 30 octombrie 2019 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv prin HCL nr.323.

La acea data s-a fundamentat nevoia realizării lucrărilor propuse prin proiect datorita stării avansate de degradare a podului existent peste Valea Orzii pe strada Victoriei din cartierul Oarda de Sus, pod care face legătură cu strada Haiducilor.

În luna februarie 2020 s-a incarcat in sistemul electronic al achizițiilor publice SICAP (SEAP) documentația pentru atribuirea contractului privind elaborarea proiectului tehnic cu caiete de sarcini si detaliile de execuție, proiectul de autorizare a lucrărilor si execuția propriu-zisa a lucrărilor cu termen de depunere a ofertelor data de 16.03.2020, insa nu s-a depus nici o oferta. Autoritatea locala a reluat procedura, in aceleași condiții, in luna aprilie 2020 si a stabilit un nou termen de depunere a ofertelor, respectiv data de 25.05.2020, insa nici pana la acesta data nu au fost depuse oferte pentru atribuirea contractului.

Ca urmare s-au reevaluat costurile din devizul general al obiectivului si s-a reconsiderat indicatorul financiar al investiției cu respectarea soluțiilor tehnice inițiale.

Valoarea actualizată totală a investiției (inclusiv TVA) potrivit devizului general anexat, in prețuri luna mai 2020, este de 1.676.900,65 lei, din care construcții-montaj (C+M) 1.423.263,22 lei.

Măsurile prevăzute în proiect constau, în principal, în demolarea infrastructurii și suprastructurii podului si realizarea unui pod nou din beton armat cu o singură deschidere de 18 m intre culei prin folosirea grinzilor de la pasajul peste calea ferata ( Partos) pentru noua infrastructura a podului. Lungimea totala a podului va fi de 21,2 m. Podul va avea partea carosabila de 6 m si un trotuar de 1.5 m.

Grinzile prefabricate tip fâșii cu goluri vor fi puse la dispoziție de beneficiar din cele recuperate de la dezafectarea pasajul CF de la Partoș din anul 2011.