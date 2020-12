Pluguşorul comunist: Cum a fost „modelat” să proslăvească regimul şi pe Ceaușescu, „marele grădinar care ne creşte cu mult har”

Pluguşorul, un obicei străvechi, a fost „modelat” de comunişti astfel încât să proslăvească regimul şi pe „marele grădinar care ne creşte cu mult har”. Există mai multe variante de Pluguşor din perioada socialistă, toate întrecându-se în a ridica în slăvi cuplul dictatorial şi „realizările” comuniste.

Pluguşorul este o tradiţie respectată cu sfinţenie de români, mai ales în zone ca Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Ideea principală a urărilor Pluguşorului se referă la alungarea relelor din anul în curs şi întâmpinarea cu bucurie a unui an mai bun. În perioada comunistă, versurile au fost modificate astfel încât să fie dedicate regimului aflat la putere.

Într-un articol din „Cutezătorii”, celebra revistă pentru copii din perioada comunistă, obiceiul era descris astfel: „După datina străbună, cu prilejul Anului Nou, în Capitală şi în judeţele ţării va avea loc Pluguşorul copiilor şi tineretului prin care tînăra generaţie a patriei îşi va manifesta dragostea şi recunoştinţa pentru minunatele condiţii de viaţă şi muncă ce le-au fost create de către partid, de către secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu”.

Cum erau proslăviţi regimul comunist şi cuplul prezidenţial

Există mai multe variante de Pluguşor, însă toate au în comun proslăvirea conducătorilor „iubiţi”.

Varianta din 1980 suna astfel:

„Aho, aho, copii şi fraţi/ Staţi puţin şi nu mînaţi/ Şi urarea mi-ascultaţi/ C-am pornit-o de cu zori/ Prin ţară colindători/ Prin oraşe, prin comune/ Cu urările străbune/ De viaţă, de sănătate/ La constructorii voinici/ La mineri, la-nvăţători/ Că ni-e ţara cîmp de flori/ Răsădit de muncitori/ Tînăr să se-nalţe-n soare/ Cu uzine, cu ogoare/ Şi cu vise minunate (…) Ia strângeţi-vă flăcăi/Şi sunaţi din zurgalăi/Să răsune munţi şi văi/ Hăi, hăi! Anul care s-a-ncheiat/ A fost mîndru şi bogat/ Am înălţat un imn ales/ Pentru-al XII-lea Congres/ Cîntând dragostea fierbinte/ Pentru bravul preşedinte/ Reales de-al ţării For/ Şi de întregul popor/ Să ne fie înainte/ Înţelept conducător/ Nalt exemplu, far şi zbor…” Haideţi să-i urăm în cor/Sănătate, fericire/Ia uraţi din pluguşor/Şi sunaţi din zurgălăi/Să răsune munţi şi văi! Hăi, hăi! Pentru cei ce construiesc/Pe pământul românesc/Viaţă nouă, -nfloritoare/Hai cu toţii măi flăcăi/Peste munţi şi peste văi/Să urăm din zurgălăi, Hăi, hăi!“.

Varianta din 1986 a Pluguşorului amintea şi recunoştinţa şoimilor şi pionierilor patriei, iar Elena Ceauşescu era numită „mamă iubitoare”:

„Tovarăşe Nicolae Ceauşescu, un părinte/Noi din inimă fierbinte, şoimii patriei cu drag/Am adus aici cu drag roua zilelor senine/Din grădiniţe, cămine/Recunoştinţa toată, că ni viaţa minunată/Şoimii vă urează spor, dragi şi buni conducător/Sănătate, împlinire, pentru a ţării propăşire“. „Tovarăşa Elena Ceauşescu, vă iubim/Căci aproape vă simţim/Ca pe o mamă iubitoare, bună şi ocrotitoare/Noi, cu inima în toate/Vă urăm de sănătate/Anul Nou, trainic şi bun/Şoimii într-un glas vă spun/Mai mânaţi mai flăcăi/Şi porniţi din bice măi şi sunaţi din zurgălăi/Mânaţi măi!“.

După şoimi, au fost amintiţi pionierii, purtătorii cravatelor roşii cu tricolor. „Aducem din adâncul inimilor mulţumirea cea mai profundă/Tovarăşului Nicolae Ceauşescu, un părinte, erou între eroi/…Asemeni comuniştilor eroi/Ne vom forma şi noi/Învăţând de la cei mari/Să fim patrioţi, revoluţionari“.

