Planuri mărețe pentru județul Alba: Florin Roman anunță investiții la SJU Alba, drum expres Teiuș – Blaj și campus pentru învățământ dual

Florin Roman, deputat al PNL Alba, a discutat în cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, referitor la investițiile care urmează să se deruleze la nivelul județului, atât finanțate din bugetul de stat, cât și prin Planul național de redresare și reziliență.

„Pentru mine, ca deputat de Alba, prima bătălie importantă a anului a fost cea legată de buget, încercând să determin Guvernul României să atragem cât mai mulți bani în județul Alba.

Eu îmi păstrez consecvența, sunt un om care luptă pentru proiecte mari, chiar acesta este țelul meu, îmi place să las în urma mea proiecte importante, astfel încât atunci când nu voi mai ocupa o funcție publică, să pot umbla cu fruntea sus printre concetățenii mei, printre oameni, să las ceva în urmă.

Practic, la buget am reușit să atrag în mod direct 25 de milioane de lei pentru județul Alba, pentru Palatul Principilor, pentru Podul Minciunilor de la Blaj, care va fi complet reabilitat, după ce anul trecut am reușit cu primarul Blajului am reușit , după o lungă și interesantă epopee, să îl trecem din domeniul public al statului la primărie, acum, practic va fi complet modernizat.

Apoi, a fost acea discuție legată de arieratele spitalelor Abrud și Câmpeni, care fiind în situație de spital COVID, s-au trezit cu conturile blocate de vechile administrație și erau în imposibilitate de a funcționa și am reușit o alocare de câte 500.000 de lei pentru fiecare spital din cele două și 1.5 milioane pentru heliport.

Pentru mine, a doua bătălie importantă va fi PNRR, așa cum știți, am reușit să intrăm cu opt proiecte pentru Spitalul Județean Alba, care înseamnă în total 50 de milioane de euro, pe obiective de infrastructură rutieră, cu acel drum expres spre Blaj, de la Teiuș și alte obiective de investiții de la nivelul municipiului Alba Iulia, colegiul centenar Horea, Cloșca și Crișan, care poate beneficia de o alocare substanțială și practic să avem la 100 de ani fondurile necesare pentru a realiza toate lucrările de reastaurare, de modernizare, de conservare și sunt alte proiecte pe care le urmărim pentru înființarea cel puțin a unui campus de învățământ dual în județul Alba. Campus însemnând toată baza logistică, școală, internat, sală de mese, zonă de atelier”, a declarat Florin Roman, deputat al PNL Alba, la Radio Unirea FM.