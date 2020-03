„PLAFONAȚI PENSIILE SPECIALE! ACUM și aici nu mai este vorba despre politică și partide fără ideologii”, mesajul unui candidat la Primăria Alba Iulia

Bogdan Lazăr, candidatul ALDE pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, a postat un mesaj pe o rețea de socializare, prin care cere, cu tărie, ca pensiile speciale să fie plafonate. Statul cheltuie, pentru pensiile speciale, aproape un miliard de lei pe lună.

„Dacă scăpăm de virus, sigur ne omoară Guvernul! Plafonați URGENT pensiile speciale, INCOMPETENȚILOR!

În ultima perioadă, bătând la atât de multe uși și ajutând cu ce ne este în puteri pe foarte mulți dintre cei de lângă noi am început să conștientizez și mai mult un aspect al societății pe care sunt convins că îl resimțiți și voi. Și aici mă adresez în primul rând tinerilor antreprenori, persoanelor active și angajaților care acum vă gândiți, ca și mine, că locul de muncă pe care îl credeam sigur până acum 2 luni în următoarea perioadă a devenit incert.

Știu: acum trebuie să ne luptăm cu acest virus și ține numai de noi să rezistăm. Dar în același timp trebuie să ne gândim că proviziile se termină, facturile trebuie plătite și dacă virusul nu ne omoară, din păcate ne-ar putea la pământ cei puși să ne guverneze.

Fac un apel URGENT către factorii decidenți și fac un apel direct și fără echivoc către întreaga clasă politică românească fără nicio excepție: PLAFONAȚI PENSIILE SPECIALE. Nu e momentul pentru populism deșănțat, pentru comunicate dichisite și dulcegării politice.

NU MAI PUTEM SUSȚINE HOȚIILE!!! Nu mai avem de unde. Mediul privat se sufocă de la o oră la alta, iar Guvernul României se preface în cel mai josnic mod că ia măsuri. Mediul privat nu mai poate susține sistemul bugetar… Și din păcate nici măcar proprii angajați!!

Fac un apel sincer și disperat în numele a peste 50 de oameni de afaceri din județul Alba cu care am avut în această perioadă discuții și colaborări (inclusiv în proiectul nostru de voluntariat prin care facem cumpărăturile în locul celor care nu le mai pot face în această perioadă)…OPRIȚI HOȚIA ȘI INECHITĂȚILE!!

Pe toate gardurile și pe toate canalele aud același îndemn la solidaritate!! Da!! Sunt solidar cu doamna Elena M. dintr-un bloc de pe V.Alecsandri: rămasă văduvă, în vârstă de 72 de ani, i-a fost frică să mai iasă până la Kaufland. Are o pensie de 1100 de lei. Sunt solidar cu un o familie de pensionari din Tolstoi: nu sunt foarte în vârstă (domnul are 63, iar doamna are 61). Au rămas singuri pentru că cei doi copii au plecat în Anglia, respectiv Irlanda și au ales să fie responsabili și să rămână acolo. Unul dintre copii ne-a contactat și ne-au rugat să le ajutăm părinții pentru că unul dintre ei este la pat și au nevoie de cineva să le facă cumpărăturile și să le ia 2 medicamente. Și lista aceasta este atât de lungă….

DAR, NU!! Nu pot fi solidar cu cei care la 40-45 de ani sunt la pensie și beneficiază de pensii speciale mai mari de 8.000-9.000 lei/lună după o viață petrecută prin birourile MAI, MAPN, Ministerul Justiției sau mai știu eu de pe unde… NU!! Nu pot fi solidar cu foștii parlamentari ai acestei țări care se bucură de pensii speciale după ce au făcut … NIMIC!! Cum este posibil ca un pensionar în România să fie nevoit să se mulțumească astăzi cu 1300-1500 de lei după 35-40-45 de ani de muncă, iar un parlamentar să primească 2000 de lei după un mandat de 4 ani în care nu a făcut oricum nimic marcant pentru societate!!

Știți cât primește de exemplu un senator sau un deputat după 3 mandate în care s-au pendulat prin Parlament? Vă spun eu: 12.168 lei/lună!?!! AȘA NU SE MAI POATE!!! Și aș vrea să fiu bine înțeles: lucrez în privat și la acest moment și am activat enorm de mult în mediul privat astfel încât știu ce înseamnă discrepanțele sociale!

ACUM și aici nu mai este vorba despre politică și partide fără ideologii, vopsite în diverse culori și pline oricum de traseiști. ACUM este vorba despre o guvernare responsabilă, atât la nivel local, cât mai ales național. Este tot ce contează pentru a supraviețui economic celei mai mari crize din istoria României moderne! Vrem solidaritate? Ni se cere să fim solidari? Atunci să fim cu toții!! Cer de URGENȚĂ plafonarea pensiilor speciale la un minim decent măcar până la sfârșitul acestui an!

FĂRĂ PENSII SPECIALE PÂNĂ ÎN DECEMBRIE!!! Măcar atâta decență și solidaritate pot avea cei care în mod imoral au încasat și încasează niște venituri ce nu au nicio legătură cu principiul contributivității! Este stare de urgență! Măcar acum faceți ce trebuie!

Și nu! Aceasta nu este campanie electorală! Vă anunt eu când începem și campania electorală…. Asta este despre a salva ce se mai poate salva din această țară în care îmi doresc să pot trăi pe mai departe. Și ca mine, alte câteva sute de mii de tineri!!”, a spus consilierul local în mesajul său.