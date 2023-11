Pistă de biciclete de peste 2 kilometri, în orașul Zlatna: Licitația de aproape 2 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări în cadrul proiectului „Construire pistă pentru biciclete, sector Stadion-Pârâu Gruiului, în oraș Zlatna, județ Alba”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.927.751.32 de lei, fără TVA.

Traseul pistei pentru biciclete este amplasat în intravilanul si extravilanul oraşului Zlatna, cu originea in strada Minerilor, de unde parcurge un tronson de 360 m prin parcul central continuând adiacent drumului national DN74, pe partea stanga în lungime de 95 m respectiv pe partea dreapta în lungime de 1875 m, lungimea totala fiind de 2330 m. Pista de biciclete asigura legătură cu unele obiectictive importante din oraş cum ar fi stadion, strand, parcul central, şcoala, pieţe, primăria, agenţi economici, etc.

Pista pentru biciclisti se amenaja cu doua fire de circulaţie, conform STAS 10144/2-91, indicativul ANO 591-05, STAS 1948/1-91, STAS 1848/1-2011, STAS 1848/7-2015 STAS 6400-84 -Execuţia stratului de baza a sistemului rutier; STAS 10796/2-79-Rigole, Şanţuri, casiuri, STAS 1598-89 -Încadrarea imbracamintilor bituminoase, SR 174/2002-lmbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald, etc.

După trasarea în plan a picheţilor şi marcarea cotelor de nivel prin balize se execută pichetarea axului pistei. În continuare se execută lucrări de săpătură mecanizată si manuala in zona reţelelor de utilitati, pentru atingerea cotei de fundare si aducerea platformei la latimea proiectata, concomitant cu prelungirea podeţelor dalate existente pe drumul national.

In etapa următoare se executa fundaţiile adâncite pentru preluarea diferentelor dintre cota proiectata si terenul natural pe tronsoanele unde nu se pot efectua lucrări de umplutura pentru rambleu. Ln continuare se aşterne stratul de fundaţie balast urmat de turnarea pereului de beton monolit clasa C25/30 si aşternerea îmbracăminţii asfaltice manual si mecanizat.

Traseul in plan:

Traseul pistei pentru biciclete este amplasat in intravilanul si extravilanul oraşului Zlatna, cu originea in strada Minerilor, de unde parcurge un tronson de 360m prin parcul central continuând adiacent drumului national DN74, pe partea stanga in lungime de 95m respectiv pe partea dreapta in lungime de 1875m, lungimea totala fiind de 2,33km.

Terasamente:

Se vor executa lucrări de săpături si umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat. In cadrul lucrărilor de terasamente se considera si realizarea patului pistei. Aducere la cota capace cămine de vizitare.

Pe reţeaua traseul proiectat exista echipare edilitara, energie electrica, gaze naturale, telefonie, alimentare apa si canalizare menajera. Pentru asigurarea cotelor proiectate, capacele de cămin existente ale reţelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera, vor fi aduse la cota finala a pistei. S-a evaluat un număr de 20 cămine pentru ridicare la cota. Lucrări pentru aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători.

Structura rutiera proiectată:

Calculul de dimensionare a sistemului rutier s-a făcut pentru verificarea la inghet dezgheţ conf. STAS 1709/1,2,3-90.

Sistemul rutier va fi alcătuit din:

4 cm strat de uzură BA8

10 cm pereu beton monolit C25/30

40 cm strat fundaţie din balast

Încadrarea imbracamintii sistemului rutier se va realiza cu borduri din beton prefabricate 15×25 cm tip Bl3 spre carosabilul DN respectiv 10×15 cm tip Bl spre limitele de proprietate sau trotuar, pozate pe fundaţie beton monolit clasa CI6/20.

La intersecţia pistei pentru biciclete cu străzile laterale, sistemul rutier va avea următoarea alcătuire.

4 cm strat de uzură BA8

20 cm pereu beton monolit C25/30;

30 cm strat fundaţie din balast

S-a evaluat o suprafaţa de 4800 mp sistem rutier, 1920m bordura mare, 1730m bordura mica.

Trotuare:

Pe tronsonul intravilan cuprins intre km 0+420-1+265, unde exista spaţiu disponibil între pista de biciclete şi limitele de proprietate, s-a proiectat trotuar cu lăţime variabilă 0,8 – l,5m.

Trotuarele vor fi alcătuite din:

6 cm dale de beton vibropresat

5 cm nisip

15 cm fundaţie de balast

Trotuarele vor fi încadrate înspre pista de biciclete de rigola. Panta transversala a trotuarelor va fi de 3% inspre rigola. S-a evaluat o suprafaţa de 550 mp trotuare.

Scurgerea apelor

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul rigolelor tip scafa pozate pe un strat de beton monolit clasa C25/30 in grosime de 15cm , rigole pereate executatea pereu din beton monolit clasa C30/37 in grosime de 1 Ocm pozate pe un substrat de nisip in grosime de lOcm si rigole carosabile executate din elemente prefabricate cu secţiunea utila 20x20mm acoperita cu gratar metallic.

Apele colectate prin intermediul rigolei tip scafa amplasata la marginea pârtii carosabile a drumului national DN 74 si pista de biciclete vor fi descărcate in podeţele existente prin intermediul gurilor de scurgere proiectate. S-a evaluat un număr de 18 guri de scurgere.

S-a evaluat o lungime de 286m rigola carosabila, 2120 m rigola tip scafa, 190 m rigola pereata.