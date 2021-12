PIB-ul României a CRESCUT NESPERAT, în mijlocul valului de SCUMPIRI: Salt masiv în contextul pandemiei

Produsul Intern Brut este mai mare, în al treilea trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul al doilea, cu 0,4%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Naţional de Statistică (INS). Faţă de acelaşi trimestru din anul trecut, PIB a înregistrat ocreştere cu 7,4% pe seria brută.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul al treilea din acest an a fost de 295216,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,4% faţă de trimestrul al doilea din acest an şi cu 8,1% faţă de trimestrul al treilea din anul trecut. Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c. a fost de 866299,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 6,9% faţă de aceeași perioadă din anul trecut. Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul al treilea din acest an a fost de 322788,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,4% faţă de trimestrul trei din anul trecut.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c. a fost de 819042,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 7,1% faţă de aceeași perioadă din anul trecut.

La creşterea PIB, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c., contribuţii pozitive mai importante au avut comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (+2,0%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,9%, apoi industria (+1,3%), cu o pondere de 19,1% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 7,1%, agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,0%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (5,1%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate, cu 23,2%. O contribuţie pozitivă semnificativă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,8%), acestea înregistrând o creştere a volumului lor cu 9,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,5% contribuind cu +4,6% la rata de creştere a PIB

– Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 6,2% contribuind cu +1,5% la rata de creştere a PIB

– Variaţiei stocurilor (+3,0%).

Un impact negativ l-a avut exportul net (-1,9%), consecinţă a creşterii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 13,8% corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (16,7%).

Sursa: stiripesurse.ro