Piaţa vânzărilor online de RCA a ajuns la 64 milioane lei în 2017 – Studiu ASF

Un studiu realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind utilizarea canalelor alternative de vânzare de poliţe de asigurare de către brokeri arată că piaţa vânzărilor de asigurări online a fost de 64 de milioane de lei în 2017 şi doar 29 de brokeri utilizează metodele electronice de plată.

Din păcate, vânzările online în asigurări reprezintă doar puţin peste 1% din total prime brute subscrise la nivelul anului trecut. În urma analizei economica.net se remarcă faptul că cel mai multe vânzări de poliţe online se realizează prin intermediul eMAG Asigurări.

Din 298 brokeri de asigurare și/sau de reasigurare, 48 de brokeri utilizează canale alternative, din care 33 de brokeri distribuie prin internet. Astfel, 29 de brokeri acceptă metode electronice de plată. Aceste cifre sunt reliefate de un studiu al ASF care a derulat o analiză privind utilizarea canalelor alternative online în distribuția de produse de asigurări. Analiza s-a realizat pe baza unui chestionar transmis prin e-mail, către un număr de 298 brokeri de asigurare și/sau de reasigurare, activi la data de 20.05.2018.

Primele intermediate online au însumat peste 64 milioane lei în anul 2017, reprezentând 1,081% din total prime subscrise de către brokerii de asigurare și/sau de reasigurare. La nivelul societăților de asigurări se estimează un procent de 5% prime intermediate online. Vicepreședintele sectorului de asigurări-reasigurări din cadrul ASF, Cornel Coca Constantinescu a declarat că „această primă analiză arată că, deși piața de distribuție online este încă redusă, trebuie promovate politici pentru dezvoltarea acestora. S-au luat deja măsuri în acest sens. Cetățenii trebuie să aibă acces cu ușurință la asigurări, asigurările trebuie să fie aproape de oameni, ca niște servicii de bază pentru a le asigura confortul unei vieți în care riscurile inerente care ne înconjoară să fie cât mai reduse. Şi vorbim nu numai de vânzări online dar şi de soluționarea daunelor când riscurile se manifestă. Internetul, digitalizarea, şi-au găsit locul în viața fiecăruia, fiecare are un telefon mobil. Ar trebui ca acesta să fie vehiculul principal de comunicare și obținere de servicii de asigurare și post-asigurare în funcție de nevoile fiecăruia, la momentul în care are aceste nevoi”.

Conform studiului, s-au intermediat în proporție de 95% produse din clasa X – „Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre”. Pe locul doi se situează produsele de asigurare din clasa XVIII – „Asistenţă persoane în dificultate în timpul deplasărilor”, cu aproximativ 2,77%. Raportând la volumul total de prime intermediate în anul 2017 (online și offline), pentru aceleași clase de asigurări generale, pentru care s-au intermediat și produse de asigurare și prin canalul on-line, se constată faptul că 1,81% din produsele intermediate pe clasa X – „Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre”, s-au intermediat prin canalul online, iar pentru produsele din clasa XVIII – „Asistenţă persoane în dificultate în timpul deplasărilor”, s-au intermediat prime de asigurare on-line, în anul 2017, în procent de 4,35%.

Directorul Direcției Supraveghere, Control Intermediari și Reguli de Conduită, Călin Rangu, menționează: „Ca parte a politicii sale, ASF a dezvoltat platforma InsurTech pentru promovarea inovației în asigurări, parte a proiectului european în care este parte activă, ca un loc în care se pot întâlni ideile inovatoare cu cerințele pieței de asigurări, cu nevoile asiguraților, cu tendințele manifestate pe piața europeană”. Deja platformă numără 21 de membrii, 10 membrii firme de IT și 11asiguratori sau brokeri. Platforma are 11 parteneri, asociații ale pieței de asigurări, de IT, huburi de inovație.

Studiul ASF relevă că doi brokeri însumează peste 51 milioane lei prime subscrise pe canalele online. Din analiza economica.net reiese că Safety Broker îşi adjudecă cel mai mare procent de vânzări online datorită parteneriatului pe care îl are cu platforma eMag. Prin Dante International S.A., care este asistentul său de brokeraj, Safety Broker de Asigurare S.R.L oferă poliţe RCA la opt asigurători acreditaţi pe poliţe RCA. Aşa cum ne-a declarat Viorel Vasile, acţionarul Safety Broker, „Alături de eMag mai lucrăm cu 7-8 site-uri prin care vindem asigurări online. Tipul acesta de poliţe reprezintă cam 5% din totalul asigurărilor intermediate de noi. Din păcate, momentan, acesta este nivelul maxim. Doar poliţele RCA şi asigurările de călătorie au o procedură simplificată, iar asigurătorii se multumesc cu o copie a poliţei de asigurare. Pentru celelalte tipuri de asigurări, este impus prin lege ca asigurătorul să deţină o copie a asigurării semnată în original de client. Acest fapt creşte costurile asigurării şi limitează foarte mult dezvoltarea pieţei asigurărilor online”.

Studiul ASF arată că persoanele fizice sunt cele care achiziționează asigurări online şi doar unul din 33 de brokeri a distribuit şi pentru persoane juridice. De asemenea, valoarea asigurărilor vândute online de majoritatea nbrokerilor este sub 2.000 de lei pe asigurare. Conform studiului circa 20 de brokeri folosesc platforme tehnice externalizate. Principalele trei criterii care stau la baza deciziei de accesare a unei aplicații/platforme online, în vederea achiziționării unui produs de asigurare sunt: accesibilitatea; timpul redus alocat achiziției şi totodată simplitatea procesului de achiziție, lipsa birocrației.

Sursa: economica.net