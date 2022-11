Peste 900 de sancțiuni și 28 de permise de conducere reținute de polițiștii din Alba după o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră

FOTO| Colegiul Militar din Alba Iulia la ceas aniversar: 103 ani de la înființarea „Cuibului de șoimi de la Mureș”

”Continuatorul tradițiilor Liceului Militar „Mihai Viteazul” înființat în anul 1919 la Târgu Mureș, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia aniversează astăzi 103 ani de la înființare.

De-a lungul timpului, 7.300 de absolvenți, însumând 71 de promoții, și-au desăvâștit pregătirea sub ocrotirea spirituală a marelui voievod Mihai Viteazul. Cu patru titluri de „Școală Europeană”, activitatea colegiului militar este sinonimă cu performanța, iar rezultatele obținute de elevi îl poziționează an de an printre cele mai bune instituții de învățământ liceal militar și civil din țară.

La mulți ani tuturor celor care dau viață și culoare acestei școli! Vivat Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”!

Repere istorice:

• Prin Înaltul Decret Regal nr. 3613, dat la Castelul Peleș de Regele Ferdinand I, la 23 septembrie 1919 s-a aprobat înființarea liceului militar la Târgu-Mureș;

• În martie 1920, instituţia a primit denumirea Liceul Militar „Mihai Viteazul”;

• La 1 septembrie 1940, în urma Dictatului de la Viena liceul este strămutat temporar în garnizoana Timişoara. După doar 7 ani de activitate în Timişoara, din motive politice, liceul îşi încetează activitatea împreunã cu celelalte licee militare din ţară;

• În anul 1975, liceul şi-a reluat activitatea în garnizoana Alba Iulia sub denumirea de Liceul Militar „Mihai Viteazul”, devenind continuatorul tradiţiilor celui înfiinţat în anul 1919.” au scris reprezentanții Colegiului pe pagina de Facebook.