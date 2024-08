Peste 180 de jandarmi din Alba au asigurat măsuri de ordine publică pe toată perioada minivacanței prilejuite de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Cu ocazia minivacanţei prilejuită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Avram Iancu Alba au monitorizat ferm manifestările religioase și cultural-artistice din judeţ în scopul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale și pentru liniștea și siguranța cetățenilor.

În perioada 15 – 18 august 2024, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, peste 180 de jandarmi au acționat atât independent cât și în sistem integrat alături de polițiști și pompieri pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale la evenimentele organizate la nivelul județului Alba. Am fost prezenți în zona mănăstirilor și a locașurilor de cult de la nivelul județului cât și la manifestările cultural-artistice de la Alba Iulia unde s-a desfășurat în această perioadă Festivalul Roman Apulum și la Petreasa la cea de-a 29 ediție a Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, evenimente ce adună an de an un număr mare de participanți. Colegii noștri cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile ”Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș au fost prezenți și la Sebeș, Vințu de Jos, Valea Lungă, Glod, Cărpiniș și Roșia Montană, unde în această minivacanță au fost organizate evenimente publice.

Ne bucurăm că toate aceste evenimente s-au desfășurat fără incidente și alături de toți participanții ne-am putut bucura în siguranță de clipe liniștite și minunate. În zona montană a județului nu au fost înregistrate evenimente nedorite în această perioadă, turiștii prezenți s-au putut bucura de ospitalitatea ardelenilor în liniște și tihnă.

În perioada de referință, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba, aflați în timpul misiunilor de asigurare a ordinii și siguranței publice nu au constatat infracțiuni. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1200 de lei pentru fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice. De asemenea, în această perioadă, au fost legitimate 170 persoane și 11 cetățeni străini prin aplicația E-DAC și au fost gestionate un număr de 7 apeluri 112.

Având în vedere ca în această perioadă se desfășoară Examenul de Bacalaureat sesiunea de toamnă, le dorim mult succes celor peste 30000 de participanți! Noi vom fi prezenţi și de această dată în zona centrelor de examinare, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică.

Vă mulţumim tuturor pentru încrederea pe care ne-o acordaţi şi suntem convinşi că prin cooperare şi dialog, clipele pe care le petrecem împreună vor fi deosebite și în siguranță! Nu uitați, suntem aici pentru dumneavoastră pregătiți să intervenim atunci când situația impune.

