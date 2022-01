Permis de conducere 2022: Ce categorii de români nu mai pot să dea examen pentru obținerea carnetului de șofer

Indicele de corecție la pensie în anul 2022: Ce pensii vor primi cei care se vor pensiona în 2022?

Pensiile din România vor fi afectate începând cu 1 ianuarie 2022. Punctul de pensie crește, pensionarii cu venituri mai mici de 1600 de lei vor primi ajutor în prima lună a anului, pensionarii cu pensia mai mare de 4000 vor plăti contribuția de sănătate, iar pensiile militare vor fi majorate

De la o crestere cu 40% a valorii punctului de pensie la un firav 10%, de la ”in ianuarie nu va exista pensionar sub 2200 lei” la ” cei care au pensia sub 1600 lei vor primi diferenta pana la 2200 lei, etc.

Astfel că venitul minim al pensionarilor in ianuarie este 1601 lei si nu 2020 lei iar din februarie 1000 lei

In fapt e bine ca nu avem inghetat punctul de pensie iar in ianuarie pensionarii nu vor trebui sa completeze formulare pentru ajutorul social menit sa acopere cresterea facturilor la energie. Asa ca vor primi o suma pe care, fain frumos, o vor da pe facturi, mai grav va fi pentru cei care raman cu 1601 lei

Pensiile celor care se vor pensiona în 2022 vor putea fi mai mici decât a celor care sau pensionat in 2020 sau care s-au pensionat în anul 2022.

Intorcandu-ne la lege, putem avea un semn de ingrijorare legat de valoarea punctului de pensie, punct de pensie pentru care exista motive intemeiate ca el sa…scada.

Respectand formula de calcul a incelui de corectie ce ar trebui aplicat, conform articolului 170 din legea 263/2010 am putea cu stupoare afla:

Indicele de corecție (IC) este calculat conform prevederilor articolului 170 din legea 263/2010 după formula:

IC = (0,433*SMBE)/(1,026*1586)=1,387(1,38)

unde: SMBE 2020 = 5213- cf. art. 170 lege 263/2010 este Castigul Salarial Mediu Brut.

, Rata inflației 2020 = 2,6%, Valoare punct 2022 = 1586 Lei

Indice de corectie 2022 =1,38

Sursa: pensiata.ro