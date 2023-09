PERCHEZIȚII în Alba și în alte 23 de județe: 28 de persoane reținute. Droguri vândute în dispozitive de vapat și în jeleuri

Traficant de droguri din Alba prins cu ajutorul unui colaborator sub acoperire: Cum vindea acesta „bere” și „trandafiri”

Un bărbat din Alba a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Sentința Tribunalului Alba a fost pronunțată în data de 18 septembrie, iar motivarea fost făcută publică pe portalul just.ro.

În data de 05.09.2022, ora 1025, organele de poliție au fost sesizate prin SNUAU 112 cu privire la faptul că în fața unui Service este parcat neregulamentar un autoturism, iar persoana aflată la volan pare să fie în stare de inconștiență. Șoferul a fost identificat în persoana inculpatului. La controlul personal și al autovehiculului s-au identificat mai multe plicuri cu o substanță albă ți mai multe cutii de medicamente.

Din procesul-verbal întocmit la 14.03.2023, de către investigatorul sub acoperire, rezultă că în data de 10.03.2023, inculpatul i-a vândut colaboratorului sub acoperire, trei recipiente cu formă conică din material plastic transparent ce conțin o substanță sub formă de cristal, contra sumei de 300 lei. Conform raportului, emis de LAPD din cadrul BCCO, substanțele vândute sunt constituite din 2,30 grame substanță care conține 3-CMC.

În perioada 2022-2023 inculpatul a vândut mai multe plicuri cu droguri, cu sume între 100 și 150 de lei.

„Bere” sau „trandafiri”

în data de 22.01.2023, este contactat telefonic de către un bărbat. Acesta îl întrebă pe inculpat dacă nu are drum prin localitate întrucât are un cadou pentru acesta adus din Cehia și un prieten dintre ai săi ar avea nevoie de o „bere” dacă tot vine, discuția continuând după cum urmează:

Inculpat: Auzi, dacă trimit pe cineva, îi ok?

Bărbat: trimiți pe cineva?

Inculpat:Ie.

Bărbat:O bere lui… ai înțeles? Cât? câți bani?

Inculpat:Câte beri vrea?

Bărbat:Una. Acuma m-am întâlnit cu el că eu n-am ieșit până acuma

Inculpat: 100.

Tot în data de 22.01.2023, inculpatul ia legătura cu o persoană de sex bărbătesc neidentificată până în prezent și poartă următoarea discuție:

Inculpat: Dă-l la telefon la mine. Vezi că pe unu iei banii. Pe unu-ți dă 60.

Bărbat: Da.

Inculpat: Pe un buchet de trandafiri.

Bărbat: Da.

Inculpat: Și pe unu i-l dai gratis.

La termenul de judecată din data de 04.09.2023 inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu şi a solicitat să fie judecat în procedura abreviată a recunoaşterii vinovăţiei, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Solicitarea inculpatului a fost admisă de instanţă.

Decizia poate fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.