Percheziție cu surprize în Alba: Cultură de cannabis și materiale porno cu minori, găsite la traficanții de carne vie

Un bărbat din Alba a fost condamnat de magistrații Tribunalului Alba la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termen de 2 ani pentru cultivare și deținere de droguri de risc. Bărbatul mai este judecat pentru proxenetism și trimis în judecată pentru pornografie infantilă.

Potrivit rechizitoriului, în cursul lunii septembrie 2020, polițiștii de la BCCO Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de proxenetism. Era suspectat că începând cu luna ianuarie a anului 2020 a determinat și a înlesnit practicarea prostituției de către trei femei, punându-le acestora la dispoziție o locuință în Alba Iulia, clienții find racolați prin postarea unor anunțuri pe internet.

Bărbatului îi revenea un procent de 60% din sumele obținute în urma practicării prostituției. De asemenea, în luna februarie 2020, acesta a transportat-o pe una dintre femeie în orașul Zurich din Elveția, unde a practicat prostituția într-un club de noapte.

În 5 august 2021, la domiciliul unde locuiește fără forme legale și în mașina acestuia au fost efectuate percheziții, fiind descoperite mai multe cantități de canabis.

În total, a fost ridicată cantitatea de circa 900 de grame de canabis, precum și o plantă în greutate de 1.023,4 grame. Bărbatul a declarat că a intenționat să înființeze în mod legal o cultură de canabis în scopul obținerii de ulei din aceste plante, canabidiol, pe care dorea să îl pună pe piață.

Pentru că demersurile realizate la instituțiile specializate nu s-ar fi concretizat la timp, a susținut că a cules dintr-o plantație legală patru plante pentru a vedea dacă mugurii produși prin cultivare sunt utilizabili pentru producerea uleiului.

Muncă în folosul comunității

A mai declarat că nu a recoltat cannabisul în scopul de a-l vinde către consumatori sau către alte persoane și că a consumat de câteva ori cea știind că este foarte bun pentru sănătate. Bărbatul a depus la dosar și corespondența purtată pe această temă cu Ministerul Agriculturii.

Autritățile judiciare au considerat, însă, că operațiunile cu droguri nu pot fi „lăsate la libera circulație a persoanelor sau a consumatorilor”.

„Atâta timp cât persoana nu are dovada îndeplinirii condițiilor legale, autoritățile statului nu pot lăsa nepedepsită conduita inculpatului, existând un risc real ca acesta să efectueze operațiuni incriminate de dispozițiile Legii nr. 143/2000”, a precizat instanța de judecată.

D. C. a fost condamnat de Tribunalul Alba la pedeapsa de 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe un termene de 2 ani.

Bărbatul trebuie să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității. DIICOT a contestat hotărârea, dosarul ajungând pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Judecata cauzei privind infracțiunea de pornografie infantilă nu a început, oficial, iar dosarul de proxenetism este, încă, în faza de cercetare. Fapta de pornografie infantilă a fost descoperită tot în urma percheziției care a avut loc în urma suspiciunilor de proxenetism.