PENSII 2026 | Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, 2 februarie 2026, că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

„În legătură cu pachetul de solidaritate există trei linii principale. În primul rând este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii. Pensionarii cu pensie sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei și care vor primi un sprijin de 600 de lei”, a declarat Florin Manole.

El a adăugat că PSD propune și creșterea alocațiilor pentru copiii cu dizabilități.

„În oglindă cu înghețarea alocațiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situații. Vă dau două exemple: copiii cu dizabilități, care au astăzi beneficii sociale foarte scăzute, între 80 și 450-460 de lei și copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune, familii care primesc venit minim de incluziune și unde ne dorim o creștere și tot aici intră și sprijinul pentru copiii care merg la grădiniță și care vin din familii foarte sărace; tot așa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune. Este vorba aici de un impact bugetar de 320 de milioane de lei iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei”, a precizat ministrul Muncii.

Acesta a menționat că o altă propunere va fi eliminarea reținerii contribuției la sănătate (CASS) din indemnizația de creștere a copilului pentru mame, veterani de război și beneficiarii de venit minim de incluziune.

„Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ține cont pe de o parte de restricțiile bugetare, dar pe de altă parte nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care în contextul creșterii prețurilor, inflației, au nevoie de sprijinul nostru”, a explicat Florin  Manole.

sursa: Agerpres

