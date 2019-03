Păcăleli și farse de 1 APRILIE – Ziua Păcălelilor: Idei de farse pe care prietenii le vor ține minte mult și bine

Idei de păcăleli de 1 Aprilie • Farse haioase de 1 Aprilie pe care le putem face prietenilor, mamelor, colegilor, rudelor şi profesorilor de Ziua Păcălelilor • Mesaje de 1 Aprilie

1 Aprilie sau Ziua păcălelilor este singura zi din an în care prietenii nu au motive de supărare indiferent de glumele sau farsele pe care i le facem. Trimiterea la o întâlnire inutilă a prietenilor sau alte farse similare sunt cunoscute, în cele mai multe țări europene, încă din secolul XVI.

Vă punem la dispoziție câteva idei de farse, glume și păcăleli pentru a vă amuza cât mai bine pe seama prietenilor:

Lipeste-i prietenului tau pe spate o banda anti-furt. In momentul in care va incerca sa iasa din magazin o sa declanseze alarma.

Pentru baieti: Spune-i prietenei tale ca esti gravid. Incearca sa fii cat mai serios pana la un anumit punct care iti convine.

Pune in pasta de dinti usturoi taiat marunt ( Facut pasta ).

Pe 1 Aprilie poti sa bagi in cutia postala a prietenilor o scrisoare facuta frumos (stampilata) prin care sa-i anuntati ca vor fi deconectati de la reteaua electrica pentru reparatii timp de 2-3 luni.

Tot pe 1 Aprilie poti sa bagi in cutia postala a prietenilor o scrisoare facuta frumos (stampilata) prin care sa-i anuntati ca fiica/ fiul lor va fi exmatriculat intr-o saptamana si ca sunt obligati sa se prezinte la scoala in data de XX . XX . 2015 la ora XX pentru o sedinta cu directorul.

Fa semne disperate dupa u n taxi. Dupa ce acesta va opri, deschide usa, pune piciorul drept cu siretul descheiat pe pragul masinii si incheie-te la siret. Dupa care te ridici si ii spui un “Mersi frate!” iar apoi inchizi usa. Recomand ca mai apoi, pentru a evita furia taximetristului, sa fugi cat te tin picioarele.

Inveleste masina unui prieten cu ziare sau hartie igienica. Incearca sa faci asta in timpul zilei, chiar daca vor fi trecatori. Pariez ca toti vor rade de ceea ce aveti de gand sa faceti.

Pune-ti o colega sa iti sune prietena si sa se dea drept actuala prietena.

Anunta-ti prietena/prietenul ca ai pe alta/altul.

Cumpara 3 soareci sau orice alte 3 animale de plus, bineinteles, sa fie cat mai mici si numeroteaza-le cu numerele 1, 2 si 4. Ascundeti-le in camera prietenului/prietenei caruia vreti sa ii faceti farsa. Probabil va dati seama ca odata ce a gasit cele trei animalute, il va cauta innebunit/innebunita pe cel cu numarul 3, care de fapt nu exista.

Cumpara o punga de chipsuri, de preferat una cat mai mare. Toarna piper macinat peste chipsuri incercand sa agiti punga in asa fel incat sa nu versi continutul. Mergi la colegii de clasa, servici etc si serveste-i insistent. PS. Pentru a duce cu succes la capat aceasta farsa recomand sa cumparati cea mai scumpa punga de chipsuri. Garantat nu vor refuza. Rezultatul? Se va consuma din ce in ce mai multa apa.

In aceasta zi de 1 Aprilie raspunde tuturor celor care te suna cu: “Spitalul municipal, buna ziua!” sau “Serviciul de urgenta 112, spuneti care este urgenta?”.

Adauga in cutia de lapte putin colorant alimentar. Nu e daunator in nici un fel dar surpriza o sa fie foarte colorata.

E mai veche ideea dar inca functioneaza. Lipeste cu superglue o moneda pe strada sau in general intr-un loc pe unde trec multi oameni. Apoi stai pe undeva pe-aproape si priveste cum isi rup unghiile incercand sa ridice moneda.

Cu toate ca e cunoscuta, inca e amuzanta. Schimba sarea cu zaharul astfel incat ceilalti sa nu remarce si asteapta sa le vezi expresia cand gusta din felul de mancare.

Aduna cat mai multe ceasuri si fixeaza-le alarma foarte devreme. Apoi ascunde-le peste tot in camera victimei.

Super farsa la scoala: Daca ai posibilitatea sa intri in cabinetul de informatica cu cateva minute mai devreme, acopera luminita mouse-lor cu banda de izoler (banuiesc ca nu mai sunt laboratoare de informatica care folosesc mouse cu bile). Pana ce va verifica unul dintre elevi (si asta nu se va intampla prea rapid toti cei cu mouse-ul afectat o sa verifice prima data mufa de la unitate. Vor observa ca nu de acolo vine problema si vor anunta profesorul. Bineinteles, cand va anunta unul, alti 10-15 elevi vor spune ca aceeasi problema o intampina si ei. Nu garantez, dar profesorul s-ar putea sa verifice laserul mouse-ului, insa daca aveti noroc se va alarma cateva minute bune.