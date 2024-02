Pensii 2024 | Un român care a primit salariul minim va avea aproape aceeași pensie ca unui care nu a lucrat nici măcar o zi

Pensia minimă socială, de care beneficiază românii care au împlinit doar stagiul minim de cotizare, va crește și aceasta în urma majorării veniturilor pensionarior, anunță Simon-Bucura Oprescu, ministrul Muncii. Românii care nu au lucrat deloc au o pensie minimă garantată de stat de 1.125 de lei.

Pensionarii care au muncit pe salariul minim pe economie vor beneficia şi ei de o creştere a pensiei, potrivit noii legi, a explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. După majorare, pensionarii care au muncit o viaţă pe salariul minim vor avea parte de o creştere însemnată a pensiei, a spus ministrul Muncii.

„Este foarte interesant să privim împreună situația celor care primesc indemnizația minimă socială. Printre cei care, de la 1 ianuarie primesc 1281 de lei (atât va fi pensia minimă), sunt români care au contribuit la bugetul de asigurări sociale de stat o singură zi – au avut un accident de muncă din cauza căruia și-au pierdut capacitatea de muncă și au intrat în sistemul public de pensii doar cu o zi de contributivitate, dar au indemnizația minimă socială, fiindcă au devenit pensionari încadrați în invaliditate.

Și tot în indemnizația minimă socială avem români care au contribuit la bugetul asigurărilor sociale de stat timp de 35 de ani – adică stagiul complet de cotizare – dar care timp de 35 de ani au fost pe salariul minim pe economie.

Din această cauză, pe actualele reglementări, practic venitul din pensie pe care-l primesc este tot de 1.125 de lei, cât era până anul trecut, dar 1.281 de lei, de la 1 ianuarie 2024. Și aici se face dreptate. Domniile lor vor avea o pensie ajustată.

În noua lege, am spus așa: ținem cont de contributivitate și la contributivitate veți constata că avem elemente importante – de exemplu, faptul că, inclusiv pentru sporurile nepermanente pentru care s-au reținut și achitat contribuții de asigurări sociale, vom avea puncte de pensie contributive, dar vom avea și acele puncte de stabilitate.

Punctele de stabilitate sunt bonusuri, sunt puncte suplimentare care se acordă pensionarilor care au muncit peste 25 de ani.

Cu alte cuvinte, pensionarul nostru, despre care am spus că a lucrat 35 de ani pe salariul minim pe economie, va ieși din indemnizația minimă pe economie.

De ce? Pentru că, între 25 și 30 de ani de contribuții, va primi un punctaj suplimentar de 0,5 puncte pe an. Pentru perioada 30-35 de ani va primi un punctaj suplimentar de 0,75 de puncte pe an. Datorită acestor puncte de stabilitate va avea o creștere a punctajului, ceea ce înseamnă că va avea o creștere a pensiei. Pe simulările noastre, după recalculare, de la 1 septembrie 2024, vor primi pensiile majorate.

Românul nostru care până de curând avea o pensie de 1.125 de lei, are o pensie de 1.281 de lei la 1 ianuarie 2024, iar din septembrie 2024 va avea undeva peste 1.900 de lei, adică o creștere de 87,4%, pe calculele noastre.

Este clar că pensiile tuturor românilor vor creşte datorită majorării din ianuarie care va produce atât o creştere a punctului de pensie, cât şi o creştere a valorii punctului de referinţă. Deci toate pensiilor vor creşte.

Este important ca românii să mai ştie că, din septembrie, ca urmare a recalculării, nicio pensie nu va scădea, pentru că se va menţine cuantumul cel mai mare în plată”, a explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu

Simona Bucura Oprescu anunță noua procedură de recalculare a pensiilor.

Procedura de recalculare a pensiilor a fost explicată pe larg, într-o intervenție la Antena 3 , pentru toţi românii, de către ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

„Elaborarea normelor, promovarea de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a hotărârii de guvern prin care se aprobă, aprobarea în guvern a normelor, soft-ul pentru recalculare, instruirea colegilor din casele teritoriale de pensii, procesul efectiv de recalculare şi, sigur, începând cu luna septembrie, pensiile recalculate ale românilor care vor aduce ceva extrem de important pentru fiecare dintre noi.

Şi să ştiţi că noua lege a pensiilor este şi pentru mine, şi pentru dumneavoastră, pentru fiecare român, nu numai pentru pensionarii în plată, fiindcă noua lege a pensiilor aduce respect pentru români în sensul că, dacă ai ieşit la pensie în ani diferiţi, pe legi ale pensiilor diferite, dar ai contribuit la fel la bugetul asigurărilor sociale de stat, ai plătit acelaşi CAS, pentru contribuţii şi muncă egală vei avea o pensie egală”, a explicat Simona Bucura Oprescu.

Mai mult, se iau în calcul noi venituri brute, mai transmite ministrul Muncii. „Este foarte important să se ştie că, pe lângă bani în plus pe care îi vor primi românii datorită modificărilor legii care vor lua în calcul venitul brut, adică inclusiv acordul global, sporurile nepermanente, al 13-lea salariu, toate veniturile pentru care s-a reţinut şi virat CAS, pe lângă acestea vom avea şi acele puncte de stabilitate care încurajează şi respectă munca pentru că, pentru fiecare an lucrat în plus faţă de un stagiu de 25 de ani, românii vor primi puncte suplimentare.

Datorită faptului că se vor lua în calcul şi veniturile nepermanente, dar pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, şi datorită faptului că se vor acorda aceste puncte de stabilitate, pensiile românilor vor avea un cuantum mai mare”, a mai explicat ministrul Muncii.

Ce pensie va primi un român care nu a muncit nicio zi, după majorarea din 2024.

Pensia minimă socială, cea de care beneficiază românii care nu au muncit nicio zi, va creşte şi ea după majorarea veniturilor pensionarilor, a anunţat ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu.

Ministrul PSD a explicat că fiecare pensie va fi recalculată, iar românii nu vor fi puşi pe drumuri.

Printre principalele reglementări din noua lege a pensiilor

– introducerea unei noi formule de calcul, bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiului contributivităţii;

– stabilirea vârstei standard de pensionare la 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați;

– stagiul minim este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani;

– reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanelor care au realizat stagiu de cotizare contributiv în condiții de muncă speciale și deosebite, în condiții de handicap sau au depășit stagiul complet de cotizare

– stagiul de cotizare mai mare de 25 de ani va fi răsplătit cu puncte suplimentare pentru vechime;

– normalizarea condițiilor speciale și deosebite de muncă până în anul 2035;

– acordarea unor beneficii pentru mame, care se pot pensiona mai devreme cu câte şase luni pentru fiecare copil pe care l-au născut şi crescut, până la vârsta de 16 ani, în limita unei reduceri maxime de trei ani şi şase luni;

– luarea în calcul la stabilirea pensiei a sporurilor nepermanente pentru care s-au plătit contribuții.

