Pensii 2024 | Ce se întâmplă cu pensia socială minimă garantată după recalcularea pensiilor

Începând cu 1 septembrie 2024 toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, transmite Ministerul Muncii.

„În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puțin de 1.281 de lei”, transmite Ministerul Muncii.

Potrivit sursei citate, indemnizația socială rămâne 1.281 de lei până la sfârșitul anului 2024

„Dacă pensia recalculată este sub cuantumul minim garantat, diferența se va suporta de la bugetul de stat. Indemnizația socială pentru pensionari crește anual prin legea bugetului de stat. Indemnizația socială pentru pensionari a fost instituită prin Ordonanța 6/2009 sub forma unei pensii sociale minime garantate. A fost aprobată prin Legea 196/2009. Aceasta prevede o sumă fixă pentru indemnizația socială pentru pensionari care a fost majorată în fiecare an, ajungând de la 300 de lei în 2009 la 1.281 de lei în acest an.

În indemnizația socială sunt în acest moment 1.044.668 de pensionari, iar în urma recalculării bazate pe contributivitate rămân în indemnizația socială 953.776 de pensionari (începând din septembrie)”, mai arată Ministerul Muncii.

Șeful Casei de Pensii a anunțat că pensiile nu scad

Aproape 800.000 de pensionari s-au ales cu pensii mai mici după marea operațiune de recalculare. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, spune că pensiile acestora nu se vor diminua. Statul va păstra în plată pensiile mai mari, adică cele de dinainte de recalculare.

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public în ultima perioadă, aș vrea să lămuresc câteva aspecte legate de recalcularea pensiilor.

În primul rând, deciziile de recalculare sunt perfect legale. Există un act normativ care reglementează procedura de emitere și transmitere a acestor decizii, respectiv Ordonanța de Urgență nr 89/2024.

Un al doilea aspect: peste 82% din pensiile românilor vor crește. Niciun pensionar nu va avea pensia mai mică.

Dacă, în urma recalculării, cuantumul pensiei scade, se va păstra cuantumul cel mai avantajos în plată. Tocmai de aceea, cei care beneficiază deja de bonusuri privind raportarea la stagii mai mici de cotizare, ceea ce presupune o pensie mai mare, își vor păstra pensia în plată.

Concret, dragi seniori ai României, această recalculare vine în beneficiul dumneavoastră și presupune o reală majorare a pensiilor. Această lege profund liberală vine să facă dreptate pensionarilor, să răsplătească munca și să rezolve inechitățile sistemului public de pensii.”, a transmis Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, marți, pe pagina de Facebook a PNL.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI