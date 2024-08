Recalculare pensii 2024: Cum se acordă punctele de stabilitate

Numărul de puncte de stabilitate se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani contributivi realizaţi în sistemul public.

Stagiul de cotizare contributiv – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Perioadele necontributive – perioadele recunoscute ca vechime în muncă sau, după caz, ca stagiu de cotizare în baza unor acte normative specifice care vizează anumite categorii de persoane, pentru care nu există obligaţia plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Perioade necontributive :

• Spor aferent grupei I, II , deosebite si speciale;

• Perioada venit in completare;

• Perioada somaj anterior 01.04.2001;

• Decret Lege 118/1990( stramutare, prizonierat,deportat, privat de libertate);

• Spor aferent Decretului Lege 118/1990;

• Spor aferent Decretului 112/1965( clima);

• Perioada Decretului Lege 51/1990;

• Perioada exil;

Stagiu de cotizare pentru care NU se acorda puncte de stabilitate:

-Indemnizatie de asigurari sociale intre 10.09.2003 – 01.01.2006 (incapacitate temporara de munca);

-Indemnizatie de asigurari sociale intre 01.04.2001 – 01.01.2006 (incapacitate temporara de munca);

-Perioada cât a beneficiat de venit de completare/plati compensatorii, ulterior datei de 1 aprilie 2001;

-Somaj tehnic cf. OUG 28/2009, 4/2010;

-Facultate;

-Serviciul militar( armata);

-Pensie invaliditate;

-Indemnizatie de asigurari sociale dupa 01.01.2006( concediu crestere copil);

-Decret Lege 118/1990( stramutare, prizonierat,deportat, privat de libertate);

-Spor aferent Decretului 112/1965( clima greu de suportat);

-Perioada somaj anterior 01.04.2001;

-Perioada Decretului Lege 51/1990, privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate ;

-Spor aferent grupei I, II , deosebite si speciale;

-Perioada exil;

-Perioada din sisteme neintegrate;

-Pensie invaliditate.

IMPORTANT

Numărul de puncte de stabilitate NU se acordă pentru perioadele de stagiu de cotizare contributiv în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.

În vederea acordării numărului de puncte de stabilitate, perioadele de stagiu de cotizare contributiv în care o persoană a fost asigurată simultan în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale, care au fost integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi cele în care a desfăşurat concomitent activitate la mai mulţi angajatori, se iau în calcul o singură dată.

Numărul de puncte de stabilitate se acordă şi pentru fracţiuni de an astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

