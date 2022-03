Pensii 2022 | Scăderea contribuțiilor la CAS ar duce la distrugerea sistemului de pensii – afirmă liderul Cartel Alfa

”La ora actuala asemenea masura inseamna distrugerea sistemului de pensii si practic omorarea sistemului de pensii publice din Romania. Deci masura respectiva spre deosebire de domnul presedinte Citu, nu exista o singura masura, aceeasi masura se poate lua prin faptul ca se muta 5% din contributia de asigurari sociale de la salariat la angajator, adica la capital.

Astazi Romania functioneaza cu o politica fiscala inversa fata de media europeana, la care contribuim si noi. Media europeana spune ca din cresterea economica, din PIB se duce 50-51% catre cetatean, adica catre salariat si 40% catre capital, la noi este taman invers. Toata politica facuta pana la ora actuala este pur si simplu de distrugere a cetatenilor din Romania, si avantajarea celor care intr-o forma sau alta reprezinta capitalul. Deci efectul este ca domnul Citu mai mult refleta interesul multinationalelor din structura respectiva, deci majorarea profiturilor respective si mai putin o buna functionare a unui stat social.

Cand am aderat la UE, am aderat la politica unui stat social cu economie sociala de piata. Se pare ca domnia sa nu are cunostintele necesare, graita si aberatiile care se fac legat de acest lucru. Cumulat acest transfer de 5 puncte, cu faptul ca se mai transfera 5 puncte procentuale la pilonul II de pensii, deci la pilonul I”, a afirmat Bogdan Hossu într-o intervenție telefonică la România TV.

Întrebat dacă se vor găsi totuși bani pentru majorarea pensiilor, șeful Cartel Alfa a spus că nu se vor găsi asemenea sume de bani, dar dacă se va merge pe propunerea PNL se va da o gaură bugetului de pensii:

Citește și: Cum poți verifica online vechimea în muncă și contribuția pentru pensie

”Nu. Deci in momentul in care se face compensare cu plafonare la criza energetica si nu au gasit alta solutie, decat sa bage banii in buzunarul speculatorilor, se duc 15 miliarde. Cu cele doua propuneri care sunt se mai pierde inca de la pensii aproximativ 15 miliarde de lei. Deci va fi o gaura in buget de 30 de miliarde. De unde credeti ca vor gasi bani? Nu se duc banii in buzunarele angajatorilor ci in buzunarele salariatilor.”, a concluzionat Hossu.