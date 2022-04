Pensii 2022| Problema majorării pensiilor. Ministrul Muncii: „Cineva și-a dorit românii săraci”

Senatorul Călin Matieș, candidatul PSD pentru primăria Alba Iulia. Mesajul transmis după nominalizare: „Ultimii care decid sunteți dumneavoastră, cetățenii orașului”

Senatorul PSD de Alba, Călin Gheorghe Matieș, a fost votat de către membrii Consiliului Politic Județean, sâmbătă, 9 aprilie, pentru funcția de președinte interimar al organizației municipale Alba Iulia și, de asemenea, pentru o posibilă candidatură la primăria orașului nostru.

Astfel, în cadrul unei filmări live care a fost transmisă de pe contul său public din mediul online, senatorul PSD a oferit o serie de clarificări în ceea ce privește alegerea unui candidat de către membrii partidului cu un astfel de avans înainte de viitoarele alegeri locale, de aproape 2 ani, precum și decizia Consiliului Politic Județean de a-l propune albaiulienilor pentru cea mai râvnită funcție a acestui oraș.

„Ne-am dat seama că am greșit foarte tare atunci când am scos candidatul de primar în 2020 cu trei luni înainte. Și asta a fost o problemă foarte mare. Și, discuția pe care am avut-o între noi, adică eu cu președintele, cu europarlamentarul Victor Negrescu și cu primarii a fost să scoatem candidații mult mai repede ca lumea să îi cunoască, să le pună întrebări și să vadă ce pot face. Partidul Social Democrat Alba m-a ales pe mine la municipiul Alba Iulia iar eu le-am mulțumit, mă simt onorat, dar trebuia să vorbesc și cu familia, care este de acord, dar ultimii care decid sunteți dumneavoastră, cetățenii municipiului Alba Iulia.

Atunci, le-am cerut colegilor mei trei luni pentru a vorbi cu oamenii de rând din oraș, cu oamenii de afaceri, cu societatea civilă, să vedem dacă am vreo șansă, dacă trebuie o schimbare sau mergem în continuare cu acest primar. Eu am intrat în politică pentru că am fost un om onest, care a ajutat pe toată lumea, inclusiv Consiliul Județean, Prefectura și Primăria și n-am cerut niciodată pentru mine sau pentru societățile mele nimic.” , au fost cuvintele cu care senatorul PSD și-a început prezentarea.

Mai apoi, Călin Matieș a început să își prezinte atât motivele personale pentru care a ales să candideze pentru primăria municipiului Alba Iulia, cât și propriile opinii în ceea ce privește un candidat ideal pentru această funcție.

„M-am născut în Alba Iulia și am locuit 45 de ani în acest oraș. Am stat pe bulevardul Transilvaniei, m-am jucat pe Aleea Brazilor, în curtea școlii, am mers la Școala Generală nr.6 până în clasa a V-a, apoi clasele V-VIII la Școala de Muzică, am făcut liceul în Alba. Deci sunt albaiulian și mai albaiulian decât alții.

De ce eu?

Pentru că eu cred că Alba Iulia merită mult mai mult. Am spus-o și în Parlament, am spus- peste tot, Alba Iulia- capitala de suflet a românilor. Este a doua capitală și eu mă mândresc cu Alba Iulia. Turiștii lasă prea puțini bani în orașul nostru. Omul trebuie să stea două sau trei zile aici ca să își cheltuie banii. Turiștii nu stau mai mult de o zi în orașul nostru, iar noi nu câștigăm bani din turism. Am doi copii minunați care vor să trăiască aici și care vor să se dezvolte în Alba Iulia. Nu vreau să îmi am nepoții în Cluj, Timișoara sau plecați în Spania și Germania.

Nu trebuie un academician la primărie, ci un bun gospodar. Un patriot local, care să țină cu oamenii lui. Nu Matieș va câștiga, ci echipa cu care Matieș va veni, a cărui viceprimari și consilieri îi veți cunoaște de la început. ”, a declarat senatorul PSD.

În încheiere, parlamentarul de Alba a lansat o invitație publică tuturor cetățenilor care doresc să se implice în comunitate și care ar vrea să participe activ la schimbarea pe care el o vede ca fiind necesară pentru orașul nostru, transmițând următoarele:

„Vă aștept în echipa mea pe toți care vă doriți să schimbați acest oraș. După 25 de ani de antreprenoriat, am învățat din zicala „clientul nostru, stăpânul nostru.” Dumneavoastră plătiți taxe și impozite, iar eu trebuie să vă rezolv necesitățile pentru care plătiți.

Stau și văd că de mulți ani ne rămân o grămadă de bani în bugetul orașului și multe străzi din cartiere cum ar fi Micești, Pâclișa și Oarda rămân neasfaltate. În 2020 ne-au rămas 13 milioane de lei, adică 2,7 milioane de euro.

Am început anul acesta cu un excedent bugetar de 4,4 milioane de euro. Noi plătim acești bani ca să fie ținuți în bancă, să nu fie folosiți.”.

În anul 2024, sunt programate să aibă loc patru feluri de alegeri politice, anume: prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, lucru ce va rezulta într-un efort titanic din partea tuturor partidelor, în încercarea de a-și mobiliza alegătorii.

