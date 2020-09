Pe 10 septembrie, școlile vor propune SCENARIILE pentru fiecare unitate. Declarația pe propria răspundere pentru părinți NU va mai exista

Începând din data de 7 septembrie Institutul Național de Sănătate publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale, a spus Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Declarația a fost făcută în conferință de presă comună cu Monica Anisie, ministrul Educației.

Cele mai importante declarații ale lui Nelu Tătaru:

Plecând de la experiența examenelor naționale unde am impus măsurile de distanțare și protecție sanitară, am adaptat acele reguli și pentru începutul anului școlar.

Am plecat de la premisa că procesul de învățământ și stat aproape șase luni de zile trebuie să înceapă

Acele riscuri asumate de cazuri noi le vom putea acoperi tocmai

pe 7 septembrie Institutul Național de Sănătate publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale

Pe 10 septembrie consiliile de administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, DSPurilor și Inspectoratului școlare scenariul la care s-au hotărât să înceapă acela școalar

Libertatea acordată unităților de învățământ sub coordonarea inspectoratelor școlare și a comunității Comitetul pentru Situații de Urgență este acea de centralizare în contextul în care vrem ca fiecare unitate școlară să înceapă pe un scenariu particular acest an școlar

Primordială pentru a începe în acel scenariu 1, verde, este distanțarea

Nu va mai exista acea declarație pe propria răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea acelui triaj observațional din informarea părinților sau din informarea cadrelor didactice precum și adaptarea după un triaj observațional la un triaj epidemiologic, adică existența unui personal medical.

Copiii de la grădiniță, până la cinci ani, nu vor purta mască

Sursa: edupedu.ro