Patriarhia Română îl pune la punct pe Klaus Iohannis: A ofensa 4 milioane de români n-are nimic aristocratic

”Vă amintiți, când a apărut acea idee cu referendumul, eu, dintr-o dată, am devenit inamicul public numărul unu pentru o grămadă de oameni, când am spus că trebuie să fim toleranți. Şi s-a văzut că, din păcate, am avut dreptate. Cei care au promovat referendumul au fost orice, numai toleranți nu. Dar românii, românii au fost mult deasupra acestui discurs. Au dat o lecție imensă acestor infatuați care au propagat ura și, pur și simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit.

Deci, dacă vrem să revenim la conceptul acela „înțelepciunea mulțimii”, românii au fost mult deasupra clasei politice, cel puțin a acelei părți care a promovat agresiv și cu un discurs bazat de multe ori pe ură și intoleranță acel referendum. Deci românii au demonstrat că sunt un popor deschis, înțeleg, și, la o adică, acționează cu totul și cu totul altfel decât se așteaptă unii politicieni și unii sociologi.”, a fost discursul extrem de violent al lui Klaus Iohannis la adresa românilor care s-au prezentat la vot la referendumul sprijinit de Biserica Ortodoxă Română pentru redefinirea familiei.

Deși a fost și el la vot, seara, ce-i drept, Iohannis a spus că românii care nu au mers la scrutin ”i-au tratat cu flit” pe cei care au promovat acțiunea populară.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a decis să îi răspundă președintelui României. ”A ofensa peste 4 milioane de români lucizi și fideli unor valori limpezi validate de istorie, nu de toane ideologice, și fără de care o societate face implozie, români care nu s-au lăsat îmbrobodiți de valul imens și murdar de manipulare mediatică, cărora li se adaugă alte milioane de români care gândesc familia naturală în aceiași termeni, dar care au fost influențați de această manipulare, nu are în sine nimic aristocratic.”, scrie Bănescu pentru STIRIPESURSE.RO.

”A jubila incitator, lipsit de imparțialitate și eleganță în fața confruntării civice dintre cei care „dau cu flit” normalității și cei care vor să o apere democratic, nu are în sine nimic constructiv. Asemenea atitudini – toate, în răspăr cu creștinismul asumat ca mod de viață – exprimă sumar, dar edificator viziunea post-modernă lipsită de imaginație morală a lui homo eticus trăitor în sterilizantul ev media și în epoca post-adevăr.”, adaugă purtătorul de cuvânt al Patriarhiei.

