Pastilă care împiedică transmiterea COVID-19, inventată de cercetătorii austrieci. Se administrează doar celor deja infectați

Chiar dacă au apărut vaccinurile anti-COVID, cercetătorii se zbat să găsească și noi modalități de a opri răspândirea virusului. Astfel, austriecii vin cu o propunere inedită: o pastilă care le este administrată celor deja infectați și care îi împiedică să transmită mai departe virusul.

Rodul cercetării inițiate la Universitatea din Graz încă de la declararea stării de pandemie este o tabletă care face inactive coronavirusurile din cavitatea bucală.

Persoana infectată nu va mai putea astfel să îi contamineze pe alții.

Pastila care se dizolvă în gură are la bază un principiu cunoscut, deja utilizat în tratamentul anti-coagulant. Acționează ca un fel de capcană întinsă virusului, îl păcălește – după cum explică specialiștii.

Andreas Kungl, cercetător: Virusul are nevoie de două puncte de sprijin pentru a invada un organism. Pe de o parte, receptorul ACE2, clasic, dar pe lângă acesta are nevoie de încă unul, îl numim co-receptor. Noi venim şi i-l propunem virusului într-o formă solubilă, virusul îl primește, este înconjurat de co-receptor, apoi crede că a ajuns la punctul de sprijin corect, nu mai pătrunde și astfel își pierde capacitatea de infectare.

Dacă totul merge bine, compusul ar putea fi disponibil în jumătate de an.

Deocamdată, încă i se testează eficiența, cât durează protecția pe care o oferă și cât de mult ingredient activ trebuie să fie conținut într-o tabletă.

Dacă va fi aprobat, noul remediu nu poate totuși să înlocuiască vaccinarea, deoarece li se administrează numai celor bolnavi și e menit doar să prevină transmiterea, nu să și protejeze împotriva infecției.

Sursa: stiritvr.ro