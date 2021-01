Pașaportul de vaccinare anti-Covid, DISCRIMINARE sau nu? Șeful CNCD: Prin legile UE se pot impune restricții pentru sănătate

Pașaportul de vaccinare anti-Covid se consideră DISCRIMINARE sau nu? Șeful CNCD spune că prin legile UE se pot impune restricții pentru sănătate.

Cu gândul la vacanțele de anul acesta, ideea unui certificat sau pașaport de vaccinare anti-COVID naște controverse. Un astfel de document ar reprezenta o asigurare că vacanțele noastre vor fi sigure, spun unele voci. Altele, inclusiv cea a președintelui Klaus Iohannis, cred că s-ar crea un cadru de discriminare între cetățeni.

Președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba, a explicat la Digi24 că, la nivelul Uniunii Europene, există o directivă privind dreptul la liberă circulație și ședere în UE prin care este prevăzută și situația de excepție prin care se pot impune restricții de la aceste drepturi, pentru a se proteja sănătatea publică.

Your browser does not support the video tag.

„Subiectul este puțin nuanțat.

La nivelul UE avem Directiva 38 din 2004 privind dreptul la libera circulație și dreptul de ședere în UE, una dintre excepții – când poți impune restricții, este tocmai sănătatea publică.

Art 29 spune clar că sunt boli care justifică măsuri de restricționare a liberei circulații, boli cu potențial pandemic, așa cum sunt definite de OMS, boli infecțioase contagioase.

Potrivit legilor UE, statele membre au și posibilitatea legală să impună restricții ale libertății de circulații și a dreptului de ședere când trebuie să protejeze sănătatea publică.

Solicitarea de teste sau de certificate de vaccinare nu vor fi neapărat o formă de discriminare. Suntem într-o perioadă de vaccinare, trebuie să punem accent pe transparență și informare cu privire la procesul de vaccinare, ca populația să aibă încredere și să decidă informat dacă se vaccinează sau nu, să insistăm pe aceste aspecte de informare.

Astfel, conform legilor UE, se pot impune restricții și se pot solicita astfel de condiții tocmai pentru a se proteja sănătatea publică”, a explicat Asztalos Csaba.

Potrivit șefului CNCD, regulile se pot schimba de la zi la zi, cu atât mai mult fiind necesară informarea. Totodată, nu trebuie induse tensiuni în societate, a subliniat el: „Să încercăm să fim calmi și să ne străduim a informa populația corect cu privire la procesul de vaccinare și la condițiile de deplasare si de transport”.

Grecia a propus un certificat de vaccinare împotriva Covid-19 valabil la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru a ușura călătoriile devastate de pandemie. Conform propunerii înaintate de premierul grec, certificatul ar putea fi utilizat la îmbarcarea în orice mijloc de transport.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate să călătorească liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc în toate țările Uniunii Europene, relatează Euractiv. „Este o cerință medicală să ai un certificat care să ateste că ai fost vaccinat”, a afirmat von der Leyen într-un interviu acordat presei portugheze.

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că nu este de acord cu impunerea la nivel european a unor certificate în baza cărora cei vaccinați împotriva COVID-19 să poată călători.

„Nu consider că este o idee bună. Trebuie să existe un certificat de vaccinare, dar trebuie folosit pentru motive medicale nu pentru călători. Să folosim aceste certificate ca să împărțim populația Europei în două nu mi se pare un lucru bun”, a declarat Iohannis.

Sursa: digi24.ro