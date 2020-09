Părinții școlarilor de până la 12 ani ale căror școli au decis să adopte scenariul online ori cei care sunt în grupe de risc și solicită școală online, nu vor beneficia de concediu plătit de la serviciu

Părinții elevilor ale căror școli au decis să adopte scenariul roșu fără a avea la bază o anchetă epidemiologică a DSP și o hotărâre a Comitetului pentru Situații de Urgență nu își pot lua concediu plătit de la serviciu, pe baza ordonanței 147/2020, ca să-și ajute copiii de până în 12 ani la cursurile pe net, potrivit prevederilor legislației actuale, analizate de Edupedu.ro.

Zeci de părinți au semnalat pe adresa redactiei faptul că școlile au decis să facă ore online cu elevii din învățământul primar, din lipsă de spații, deși acest lucru nu este prevăzut nici în scenariul verde și nici în cel galben, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sănătății.

În plus, nici părinții elevilor care au solicitat să facă școală online ca urmare a faptului că se află, ei sau persoanele cu care locuiesc, într-o grupă de risc pe motive de sănătate, nu pot să apeleze la prevederile aceste ordonanțe pentru a sta acasă cu copiii.

Am solicitat Ministerului Muncii și Ministerului Educației câte un punct de vedere în aceste cazuri și le vom publica în momentul în care le vom primi.

Zile libere plătite pentru supravegherea copiilor în cazul limitării sau suspendării cursurilor în școli, grădinițe sau creșe, pe perioada pandemiei de coronavirus

Părinții vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activitățile didactice din școli, grădinițe sau creșe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

Guvernul a decis, prin Ordonanță de Urgență, ca zilele libere să fie acordate unuia dintre părinţi dacă îndeplinește, cumulativ, două condiții: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilități, și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere”

Ce spun părinții care au scris Edupedu.ro:

“Cum pot să ajut copilul pentru că sunt nevoită să fiu la serviciu? Nu mai exista nicio bază legală pentru școala asta hibrid… Apoi urmează teme pe platforme, trimiterea temelor etc. Am crezut că ne ajută OUG 147/2020, dar am vorbit la AJOFM și NU, este pentru scenariul în care se închide școala”, scrie un părinte către Edupedu.ro.

“AJOFM mi-a transmis că acea indemnizație nu se aplică nici măcar părinților ai căror copii fac școală mixt, când online, când prezență fizică. Răspunsul a fost că de indemnizație avem parte doar dacă guvernul sau DSP închide școala”, precizează un alt părinte.

Zeci de astfel de mesaje au venit, după ce autoritățile au anunțat că părinții vor avea indemnizație și zile libere, ca să-i poată supraveghea pe elevii de până la 12 ani la orele online. Și după ce mai multe școli din mediul urban au decis să adopte scenarii de învățământ roșu sau galben, inclusiv pentru clasele primare, fără să existe cazuri de infectare, doar pentru că nu existau suficiente spații pentru a respecta distanțarea prevăzută în normele oficiale sau pentru că unele unități erau în renovare.

Ce prevede OUG 147/2020

Articolul 1 al actului normativ arată că trebuie îndeplinite cumulativ două condiții pentru ca un părinte să primească zile libere – este vorba despre o anchetă epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și o hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București. Textul din OUG prevede următoarele:

(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere”.

În plus, concediul plătit în caz de școală online nu se acordă, pe baza OUG 147/220, nici părinților ai căror copii au probleme de sănătate, sau care au făcut cerere ca să participe la cursurile online pentru că au persoane în categoriile de risc, în familie.

Pentru mulți dintre acești elevi cu vârste de până la 12 ani dispozitivele de pe care au acces la orele online sunt ale părinților, potrivit mesajelor primite.

Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prevede că “în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, autorităţile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 1A la prezentul ghid.

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

Scenariul 3 Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online”

În anexa 1 A din Ordin este explicat faptul că elevii din clasele primare și copiii de la grădiniță merg la școală, la cursuri 100% față în față, cu tot efectivul clasei, atât în scenariul galben cât și în cel verde.

sursa: edupedu.ro