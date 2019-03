(P) Samsung Galaxy S9 impresionează și la un an de la lansare

Cu toate că atenția este îndreptată către familia de telefoane Samsung Galaxy S10, performanța generației anterioare este deloc de neglijat. Vremurile în care salturile de performanță de la o generație la alta sunt extrem de vizibile au dispărut, iar majoritatea îmbunătățirilor sunt doar la nivel de software. Din fericire, Samsung se ține de update-uri în cazul Samsung Galaxy S9 și S9+, așa că n-o să ratezi prea multe dacă alegi un smartphone de top, dar lansat în 2018.

Samsung Galaxy S9 și S9+ sunt, așa cum era probabil de așteptat, variante îmbunătățite ale Samsung S8 și S8+. Chiar dacă unii utilizatori spun că nu multe aspecte au fost schimbate în ceea ce privește design-ul și performanța telefonului, există anumite zone unde este evident că s-a pus mult mai mult accent: camera foto, de exemplu. Ce modificări sunt demne de menționat în acest sens? Camera care strălucește în întuneric, așa cum este ea în mod admirabil prezentată de către cei de la Samsung. Modul apertura F1.5 care găsește lumina chiar și in întuneric plus capacitatea de a face fotografii impresionante chiar și târziu în noapte1

Pentru prima oară de la crearea gamei S, Galaxy S9 vine cu o serie de modificări în ceea ce privește aspectul fizic față de generația anterioară și, în plus, cu o serie de noi perfomanțe software. Mai mult decât atât, Galaxy S9 se bucură de încărcare wireless rapidă și poate fi folosit și cu DeX Pad, un nou docking station.

Utilizatorii pot conecta cu ușurință dispozitivele Galaxy S9 și S9+ la un monitor, tastatură și mouse, reușind să transforme, astfel, experiența mobilă într-una de tip desktop. Posibilitățile disponibile de editare a documentelor și experiența de gaming au fost îmbunătățite, spre marea bucurie a pasionaților de jocuri, foto-video și nu numai!

Pe lângă aspectele menționate, un feature care pe mine m-a impresionat este capacitatea de a filma la o viteza de 960 de cadre pe secundă, datorită senzorului de super viteză. Prin antiteză, funcția de slow-mo te ajută să transformi 0.2 secunde de filmare în 6 secunde!

Pentru cei care sunt fani mesaje scrise, Samsung Galaxy S9 vine cu multe surprize, mai precis cu o serie nouă de emoji în realitate augmentată, ce pot fi folosiți în discuțiile pe chat! Cu siguranță, nicio conversație nu va mai părea plictisitoare sau monotonă de acum încolo. Dacă nici până acum nu sunteți convinși de aptitudinile performante ale Galaxy-ului S9, cu siguranță testarea lui vă va convinge că este un smartphone cu adevărat uimitor!

