(P) ELCO lansează o nouă gamă de cazane industriale adaptată noilor cerințe din piața locală de construcții

ELCO lansează o nouă gamă de cazane industriale adaptată noilor cerințe din piața locală de construcții

Noua gamă L Plus oferă modele cu cascadă integrată, economie de spațiu și puteri instalate de până la 1,6 MW

ELCO, brandul german de cazane pentru încălzire de capacități mari, parte din portofoliul Ariston Thermo Group, liderul pieței locale de boilere electrice și centrale termice, lansează o gamă nouă de cazane industriale L Plus, proiectate pentru a satisface cele mai exigente cerințe de încălzire din industrie, oferind numeroase caracteristici și beneficii ce le permit să fie montate în numeroase aplicații comerciale, atât ca unități unice, cât și în cascadă.

În primele 6 luni ale anului 2020, stocurile de birouri din clasele A și B au crescut cu 3% și acum se ridică la 3,22 milioane mp. Aceste creșteri se înregistreaza în Capitală și în cele mai mari orașe din țară – Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara și Brașov – unde se află, la ora actuală, în construcție proiecte rezidențiale și comerciale. În același timp pentru piața de spații logistice, specialiștii estimează o creștere importantă în contextul dezvoltării comerțului online. Astfel, potrivit datelor oficiale, până la finalul anului 2020 piaţa de spaţii logistice va depăşi bariera de 5 milioane mp, iar aşteptarea este ca în perioada 2021 – 2022 să fie adăugaţi la stoc încă cel puţin 1,5 milioane mp.

Noua gamă L Plus– puteri instalate între 60 kW și 1,6MW

Noua gamă de cazane în condensare L PLUS este formată din modelele murale THISION® L PLUS și cele de pardoseală TRIGON® L PLUS, ce oferă performanțe ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de proiect și întreținere simplă. Ambele tipuri de echipamente termice dispun de puteri de la 60 kW până la 200kW pentru un singur cazan și până la 1,6 MW la instalarea în cascadă, având în același timp emisii de NOx extrem de mici. Cea mai importantă caracteristică a noilor sisteme de încălzire de mare capacitate sunt modelele cu două schimbătoare de căldură, care funcționează independent unul de celălalt, oferind astfel posibilitatea funcționării în cascadă fără a fi nevoie de instalarea mai multor unități.

Performanța net superioară a noilor cazane ELCO le face ideale pentru utilizarea în toată gama de proiecte de construcții, precum: clădiri comerciale, industriale, administrative și rezidențiale, precum clădiri de birouri, centre comerciale, spitale, hoteluri, stadioane, clădiri de apartamente, centre logistice, unde spaţiul disponibil trebuie folosit în mod inteligent. Cazanele din gama L PLUS sunt compatibile cu toate standardele comune de management al clădirii de tip BMS. Acest lucru permite cazanului să fie personalizat cu uşurinţă la necesităţile şi cerinţele clădirii, oferind în acelaşi timp eficienţe optime. De altfel, unul dintre cele mai importante beneficii ale acestor cazane este gradul foarte ridicat de eficiență, care le permite dezvoltatorilor de clădiri sustenabile să obțină certificari tip BREEAM, LEED, WELL, EDGE. Principalul avantaj al unei clădiri sustenabile este reprezentat de costurile de operare, care sunt reduse cu până la 30% față de o clădire standard, fapt ce are un impact pozitiv asupra costurilor totale.

Reper de calitate și eficiență în industrie

Devenit reper de calitate și eficiență în doar 4 ani de când se află pe piață locală, brandul german ELCO a fost implicat în dotarea cu soluții eficiente de încălzire pentru o serie de proiecte majore din zona comercială și industrială din toată țara, unde a implementat soluții pentru diferite clădiri. Indiferent că a fost vorba de renovare, construcție nouă sau modernizare, echipele de specialiști ELCO au gestionat proiectele de la etapa de ofertare, și până la cea de recepție a proiectului.

Astfel, soluțiile ELCO răspund nevoilor specifice din piață și se regăsesc în construcții noi importante, precum The Bridge – clădirile 1, 2 și 3, Campus Globalworth – clădirile A, B și C , Green Court, Day Tower, parcuri logistice și depozite (P3 Logistics, CEMPS, Altex, etc.), centre wellness & SPA (WorldClass Atlantis), unități medicale (MedLife, Marie Curie), ferme (Suinprod) și multe altele.

Subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacități mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri și complexe comerciale, la spații industriale mari.

