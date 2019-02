(P) Cum să calci perdelele și draperiile eficient

Perdelele și draperiile sunt fabricate folosind diferite tipuri de materiale textile, cele mai multe materiale rezistente, dar care se și calcă greu. Așadar, călcatul perdelelor poate deveni o corvoadă pentru femeile care nu suportă să le vadă pline de cute după ce le-au scos din mașina de spălat.

Pentru a scăpa de această muncă, în ultima vreme este foarte folosită soluția curățării lor la spălătorie, de unde le luăm înapoi impecabile și călcate.

Însă există și metode prin care să călcăm perdelele și draperiile acasă, scutindu-se de cheltuiala în plus de la spălătorie și fără să depunem prea mare efort.

Cum să calci eficient perdelele

Îndreptarea ridurilor, pliurilor, liniilor și a altor nereguli de pe perdele este o treabă destul de obositoare și consumatoare de timp. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea perdelelor sunt fabricate fie din materiale foarte subțiri și delicate și sunt de obicei lungi și late, fie draperiile sunt fabricate din materiale groase, dar și rezistente la abur.

Dar, pentru a răspunde la întrebarea „Cum să călcăm perdelele și draperiile în siguranță și eficient?”, trebuie să spunem că răspunsul depinde de tipul de fier care va fi utilizat: un fier de călcat tradiționat, o stație de călcat sau o presă cu aburi.

Stație de călcat

O stație de călcat este cel mai eficient mod de a călca perdele și draperii. O stație de călcat arată ca un fier tradițional, dar are un rezervor sau un compartiment de apă. Astfel, în loc de căldură uscată, o stație de călcat folosește căldură umedă. Aburul produs atunci când apa fierbe este eliberat cu ajutorul presiunii. Aburul produs sub presiune este de ajutor în accelerarea procesului de călcare, ceea ce face dintr-o stație de călcat o modalitate foarte ușoară de a călca perdele.

Proces

Înainte de a călca perdelele cu o stație de călcat, asigură-te că sunt curate. De asemenea, asigură-te că ai o suprafață plană sau o masă de călcat care are aceeași lungime ca și perdeaua.

1. Umple o stație de călcat cu cantitatea sau nivelul corect de apă distilată.

2. Închide strâns capacul.

3. Bagă stația de călcat în priză.

4. Reglează temperatura, pe baza materialului din perdea, rotind butonul.

5. Preîncălzește fierul lăsându-l să stea aproximativ două sau trei minute.

6. Când plăcuța de fier este deja fierbinte, apasă butonul de abur, care se află în partea superioară a fierului.

7. Dacă se produce o cantitate sănătoasă de abur, fierul este deja gata de utilizare.

8. Așază perdeaua pe masa de călcat cu partea din spate orientată în sus.

9. În partea superioară a perdelei, așază fierul deasupra la o mică distanță și apasă butonul de abur.

10. Apasă ușor fierul de călcat pe în zonă și mută-l încet.

11. Ridică fierul din când în când pentru a repeta pașii nouă și 10.

Prin procedura menționată mai sus privind, prin călcarea cu o stație de călcat care folosește foarte mult abur, perdelele pot fi sau nu umede la sfârșit. Acest lucru va depinde de grosimea materialului. Dacă perdelele sunt umede, atârnă-le pentru o vreme și lasă-le să se usuce.

Cum să calci perdelele fără să apară umede

Avantajul la o stație de călcat este că poți folosi o altă tehnică de călcare prin care perdelele să nu fie umede la final, deși aburul este în continuare folosit.

1. Pregătește stația de călcat urmând pașii de mai sus de la unu la opt.

2. Așază o cămașă albă de bumbac, curată, deasupra perdelei.

3. Așază fierul de călcat în fața cămășii și apasă butonul de abur.

4. Apasă ușor fierul pe cămașă și lasă-l timp de 30 de secunde.

5. Mută încet fierul pe cămașă.

6. Repetă pașii de la doi până la cinci în următoarele zone ale perdelei.

sursa foto: emag.ro